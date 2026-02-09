Россия говорит о наступлении ВСУ: что действительно происходит на границе Запорожской и Днепропетровской областей

На Гуляйпольском направлении возросла боевая активность

Российские источники и международные эксперты заявляют о возможном продвижении Вооруженных сил Украины на юго-восточном направлении. В частности, россияне заявляют о наступлении со стороны Покровского, Великомихайловки, Терноватого и Гуляйполя на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

"Телеграф" разбирался, что происходит на этом участке фронта. Официально Генеральный штаб ВСУ не сообщал о наступлении, однако главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский недавно упоминал о наступлении Сил обороны на некоторых направлениях.

Боевые действия на Гуляйпольском направлении/ Сводка Генштаба ВСУ 9 февраля

По данным карты DeepState, Терноватое прилегает к серой зоне, и лишь некоторые части поселка в нее входили. Накануне сообщили о полной зачистке населённого пункта от россиян.

До этого россияне активно пытались сделать вид, что поселок захвачен — малыми диверсионными группами проникали на территорию и пытались повесить флаги. Об этом говорилось в заявлении группировки войск "Юг". Максим Прудеус, офицер 210-го отдельного штурмового полка, рассказал, что в районе Гуляйполя на Запорожье боевые действия происходят активнее, но по привычной для фронта схеме: враг пытается проникать в серую зону малыми диверсионными группами, которые Силы обороны оказывают за помощью. По его словам, такая тактика обусловлена невозможностью применять колонны техники, а морозы замедлили эти попытки, поскольку холод негативно влияет и на технику, и на личный состав.

Ситуация на Гуляйпольском направлении/ Карта DeepState

Что говорят международные эксперты

По данным института изучения войны, украинские войска действительно могли продвинуться на Гуляйпольском направлении. Удалось геолокализовать продвижение украинских войск в восточном Терноватом, северо-западных Прилуках и северном Придорожном (все северо-западнее Гуляйполя). Сообщается также о контратаке вблизи Братского. По оценкам ISW, наступательная операция россиян не прекратилась, но не обеспечила им продвижение.

Ситуация на Гуляйпольском направлении/Данные ISW

Напомним, россияне в конце января имели определенные успехи на Гуляйпольском направлении, в частности 21 января на карте DeepState обозначено оккупированным село Дорожнянка Пологовского района.

