Парламент ухвалив закон про хвилину мовчання о 9-й ранку, — віцеспікерка Олена Кондратюк

Верховна Рада в другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання. "За" проголосували 260 народних обранців.

Автором проєкту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вшанування пам’яті співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації" виступила віцеспікерка Олена Кондратюк разом з групою народних депутатів.

Законопроєкт доповнює Закон України "Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу" положеннями, якими закріплює на законодавчому рівні проведення загальнонаціональної хвилини мовчання у якості важливого комеморативного заходу та визначає окремі особливості його реалізації.

Окрім цього Кодекс цивільного захисту України доповнюється нормою, щодо можливості використання систем оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту у процесі проведення загальнонаціональної хвилини пам’яті.

"Цей законопроєкт, який ми ініціювали разом з громадською організацією "Вшануй" — спрямований на об’єднання суспільства та формування нової культури гідного вшанування пам’яті про загиблих Захисників і Захисниць України через щоденний спільний ритуал хвилини мовчання", — пояснила авторка законопроєкту Олена Кондратюк.

"Ми також не забуваємо про вшанування пам’яті медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, енергетиків, волонтерів — всіх мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Пам'ять починається з відповідальності живих перед загиблими співгромадянами. Саме цього прагнула Герой України (посмертно), парамедикиня Ірина Цибух, яка пропонувала запровадити хвилину мовчання, як елемент нової культури пам’яті під час війни", — додала віцеспікерка.