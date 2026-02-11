Парламент принял закон о минуте молчания в 9 утра, — вице-спикер Елена Кондратюк

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект об общенациональной минуте молчания. "За" проголосовали 260 народных избранников.

Автором проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно памяти соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации" выступила вице-спикер Елена Кондратюк вместе с группой народных депутатов.

Законопроект дополняет Закон Украины "Об основах государственной политики национальной памяти Украинского народа" положениями, которыми закрепляет на законодательном уровне проведение общенациональной минуты молчания в качестве важного комеморативного мероприятия и определяет отдельные особенности его реализации.

Кроме этого Кодекс гражданской защиты Украины дополняется нормой о возможности использования систем оповещения и информирования в сфере гражданской защиты в процессе проведения общенациональной минуты памяти.

"Этот законопроект, который мы инициировали вместе с общественной организацией "Вшануй" — направлен на объединение общества и формирование новой культуры достойного почитания памяти о погибших Защитников и Защитниц Украины через ежедневный совместный ритуал минуты молчания", — пояснила автор законопроекта Елена Кондратюк.

"Мы также не забываем о почитании памяти медицинских работников, полицейских, спасателей, журналистов, энергетиков, волонтеров — всех мирных граждан, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Память начинается с ответственности живых перед погибшими согражданами. Именно к этому стремилась Герой Украины (посмертно) Ирина Цыбух, которая предлагала ввести минуту молчания как элемент новой культуры памяти во время войны", — добавила вице-спикер.