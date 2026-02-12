Повернення тіньових схем у експорт металобрухту зашкодить євроінтеграції України — політолог

Спроби повернути тіньові схеми у галузь експорту брухту чорних металів можуть зашкодити та навіть сповільнити темпи євроінтеграції України. Про це заявив політолог Тарас Семенюк, коментуючи ініціативи скасувати урядову постанову, яка тимчасово обмежила експорт металобрухту шляхом запровадження "нульової" квоти.

"Поза всяким сумнівом після сумнозвісного корупційного скандалу в українській енергетиці Єврокомісія почала більш прискіпливо моніторити стан справ у будь-якій галузі економіки нашої країни, в тому числі і у експорті металобрухту. Варто нагадати, що задля безмитного експорту української сировини до країн ЄС брухтарі отримують від української митниці сертифікати походження EUR.1", — відзначив політолог.

За його словами, цей сертифікат EUR.1 беззастережно визнається Євросоюзом, але до процедури його видачі є дуже багато питань, адже цей документ дозволяє експортеру уникати сплати мита 180 євро з кожної тони брухту.

"Рішення Уряду України тимчасово, строком на 1 рік обмежити експорт металобрухту шляхом запровадження "нульової" квоти, серед іншого, мало на меті зупинити корупцію у цій сфері. Адже сертифікати EUR.1, ймовірно, видавались з систематичними зловживаннями, що і призвело до 9-ти кратного зростання експорту цієї стратегічної сировини із України", — підкреслив Тарас Семенюк.

Тому, вважає політолог, поточні спроби скасувати обмеження – це ніщо інше як намагання відродити корупцію у сфері експорту металобрухту. "Якщо це вдасться зробити, це із високою ступеню вірогідності зашкодить та навіть сповільнить темпи євроінтеграції України", — констатував Тарас Семенюк.

Крім того, він відзначив, що саме в контексті ризиків для євроінтеграції України варто сприймати заяви деяких проросійських польських політиків, які наполягають на поверненні до колишнього митного режиму торгівлі українським брухтом.