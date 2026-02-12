Возвращение теневых схем в экспорт металлолома повредит евроинтеграции Украины — политолог

Попытки вернуть теневые схемы в сферу экспорта лома черных металлов могут повредить и даже замедлить темпы евроинтеграции Украины. Об этом заявил политолог Тарас Семенюк, комментируя инициативы отменить правительственное постановление, временно ограничившее экспорт металлолома путем введения "нулевой" квоты.

"Вне всякого сомнения после печально известного коррупционного скандала в украинской энергетике Еврокомиссия стала более тщательно мониторить состояние дел в любой отрасли экономики нашей страны, в том числе и в экспорте металлолома. Следует напомнить, что для беспошлинного экспорта украинского сырья в страны ЕС металлоломщики получают от украинской таможни сертификаты происхождения EUR.1", — отметил политолог.

По его словам, этот сертификат EUR.1 безоговорочно признается Евросоюзом, но к процедуре его выдачи очень много вопросов, ведь этот документ позволяет экспортеру избегать уплаты пошлины 180 евро с каждой тонны лома.

"Решение Правительства Украины временно, сроком на 1 год ограничить экспорт металлолома путем введения "нулевой" квоты, среди прочего, преследовало цель остановить коррупцию в этой сфере. Ведь сертификаты EUR.1, вероятно, выдавались с систематическими злоупотреблениями, что и привело к 9-кратному росту экспорта этого стратегического сырья из Украины", — подчеркнул Тарас Семенюк.

Поэтому, считает политолог, текущие попытки отменить ограничения – это не что иное, как попытка возродить коррупцию в сфере экспорта металлолома. "Если это удастся сделать, это с высокой степенью вероятности повредит и замедлит темпы евроинтеграции Украины", — констатировал Тарас Семенюк.

Кроме того, он отметил, что именно в контексте рисков для евроинтеграции Украины следует воспринимать заявления некоторых пророссийских польских политиков, настаивающих на возвращении к бывшему таможенному режиму торговли украинским ломом.