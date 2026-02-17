Конкретні дії замість слів: системна допомога чеської компанії AKM Group-CZ Силам Оборони України

Команда AKM Group-CZ послідовно та відповідально продовжує підтримку підрозділів Сил оборони України, реалізовуючи довгострокову програму практичної допомоги. Станом на сьогодні наша команда виконує три окремі угоди про співпрацю та партнерство з підрозділами Служби безпеки України, Національної поліції України та Збройних Сил України. Ці домовленості мають стратегічний характер і передбачають системне забезпечення підрозділів ресурсами, необхідними для виконання службових і бойових завдань.

У межах цієї роботи вже передано та продовжує передаватися широкий спектр матеріально-технічної допомоги, зокрема:

безпілотні літальні апарати, що забезпечують розвідку, коригування вогню та підвищення безпеки особового складу;

високоточні патрони для снайперів, які відіграють критичну роль у виконанні спеціальних операцій та контрснайперській боротьбі;

боєприпаси різних типів для виконання бойових завдань;

паливно-мастильні матеріали, що гарантують мобільність, автономність і безперебійну роботу техніки у складних умовах фронту.

Окремим напрямом залишається підтримка 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ЗСУ. Наразі два позашляховики — Ford Ranger та Nissan Navara — вже прямують до кордонів України та найближчим часом будуть передані військовим. Ці автомобілі суттєво посилять логістичні можливості підрозділу, зокрема у питаннях евакуації, підвезення обладнання та оперативного реагування.

Ця допомога є продовженням нашої системної роботи. Торік AKM Group-CZ вже передала для потреб бригади автомобіль Nissan Navara та близько 40 FPV-дронів, які успішно використовуються у бойових умовах та довели свою ефективність на практиці.

Водночас кожен рік роботи супроводжується новими викликами. Серед них — зміни у законодавстві Європейського Союзу та окремих держав, включаючи Чеську Республіку, щодо експортного контролю, митного оформлення товарів подвійного призначення, посилення процедур ліцензування та перевірок кінцевого користувача. Такі зміни безпосередньо пов’язані з необхідністю забезпечення прозорості міжнародних постачань оборонної продукції та запобігання її незаконному обігу.

Після початку війни в Україні, уряд Чеської Республіки, став одним із ключових координаторів міжнародної допомоги українцям, зокрема у сфері постачання боєприпасів. У межах цієї ініціативи було організовано постачання мільйонів одиниць боєприпасів за участю міжнародних партнерів, що потребує дотримання складних юридичних, фінансових та митних процедур на кожному етапі.

Окремим викликом залишається пошук та викуп автотранспорту для потреб Сил оборони України. За роки повномасштабної війни в Україну було ввезено сотні тисяч транспортних засобів різного призначення. Це суттєво зменшило доступність відповідних транспортних засобів на європейському ринку, особливо у сегменті повнопривідних пікапів і позашляховиків, які є критично важливими для військових.

Попри всі труднощі, AKM Group-CZ продовжує виконувати свої зобов’язання. Для нас, у Чеській Республіці, підтримка України є не одноразовою ініціативою, а послідовною та довгостроковою діяльністю, заснованою на принципах відповідальності, партнерства та спільного розуміння важливості безпеки у Європі.