Конкретные действия вместо слов: системная помощь чешской компании AKM Group-CZ Силам Обороны Украины

Команда AKM Group-CZ последовательно и ответственно продолжает поддержку подразделений Сил обороны Украины, реализуя долгосрочную программу практической помощи. На сегодня наша команда выполняет три отдельных соглашения о сотрудничестве и партнерстве с подразделениями Службы безопасности Украины, Национальной полиции Украины и Вооруженных Сил Украины. Эти договоренности носят стратегический характер и предусматривают системное обеспечение подразделений ресурсами, необходимыми для выполнения служебных и боевых задач.

В рамках этой работы уже передан и продолжает передаваться широкий спектр материально-технической помощи, в частности:

беспилотные летательные аппараты, обеспечивающие разведку, корректировку огня и повышение безопасности личного состава;

высокоточные патроны для снайперов, играющих критическую роль в выполнении специальных операций и контрснайперской борьбе;

боеприпасы разных типов для выполнения боевых задач;

горюче-смазочные материалы, гарантирующие мобильность, автономность и бесперебойную работу техники в сложных условиях фронта.

Отдельным направлением остается поддержка 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ. В настоящее время два внедорожника — Ford Ranger и Nissan Navara — уже направляются к границам Украины и в ближайшее время будут переданы военным. Эти автомобили существенно усилят логистические возможности подразделения, в том числе в вопросах эвакуации, подвоза оборудования и оперативного реагирования.

Эта помощь – продолжение нашей системной работы. В прошлом году AKM Group-CZ уже передала для нужд бригады автомобиль Nissan Navara и около 40 FPV-дронов, успешно используемых в боевых условиях и доказавших свою эффективность на практике.

В то же время, каждый год работы сопровождается новыми вызовами. Среди них – изменения в законодательстве Европейского Союза и отдельных государств, включая Чешскую Республику, относительно экспортного контроля, таможенного оформления товаров двойного назначения, усиления процедур лицензирования и проверок конечного пользователя. Такие изменения напрямую связаны с необходимостью обеспечения прозрачности международных поставок оборонной продукции и предотвращения ее незаконного обращения.

После начала войны в Украине, правительство Чешской Республики стало одним из ключевых координаторов международной помощи украинцам, в частности в сфере поставки боеприпасов. В рамках этой инициативы были организованы поставки миллионов единиц боеприпасов с участием международных партнеров, что требует соблюдения сложных юридических, финансовых и таможенных процедур на каждом этапе.

Отдельным вызовом остается поиск и выкуп автотранспорта для нужд сил обороны Украины. За годы полномасштабной войны в Украину были ввезены сотни тысяч транспортных средств разного назначения. Это существенно уменьшило доступность соответствующих транспортных средств на европейском рынке, особенно в сегменте полноприводных пикапов и внедорожников, критически важных для военных.

Несмотря на все трудности, AKM Group-CZ продолжает выполнять свои обязательства. Для нас, в Чешской Республике, поддержка Украины является не единовременной инициативой, а последовательной и долгосрочной деятельностью, основанной на принципах ответственности, партнерства и общего понимания важности безопасности в Европе.