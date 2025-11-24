Вирішив погрітись на сонечку: в парку сфотографували унікального павука (фото)

Червонокнижний павук-вовк не плете павутин, а нападає на здобич, як справжній ссавець

У Кривому Розі в парку Шахтарський перехожі помітили рідкісного павука-вовка. Він вибіг на сонячну стежку, чим неабияк здивував містян.

Фото незвичного гостя опублікувала користувачка Тоня Головатюк на сторінці "Безхребетні Криворіжжя" у Facebook. Їй вдалось сфотографувати восьминогого у "всій красі".

Який вигляд має павук

Павук-вовк: коротко про вид

Павук-вовк, або Geolycosa vultuosa, є одним із найтаємничіших видів павуків в Україні. Він облаштовує вертикальні нірки глибиною 30–40 см, вистилаючи їх шовком, і вночі очікує здобич біля входу — комах, дрібних павукоподібних та інших маленьких безхребетних.

На відміну від багатьох інших видів, не плете ловильних павутин, а полює активно — як справжній "вовк".

Ці павуки можуть ужалити, якщо їх турбувати або при зустрічі самців під час спарювання. Укус викликає набряк, невеликий біль і свербіж, проте отрута виду не є небезпечною, але краще не провокувати тварину.

Він занесений до Червоної книги України як рідкісний вид, чутливий до змін середовища.

