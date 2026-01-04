Справжній директор: пухнастий співробітник з’явився у продуктовому на Волині (фото)

Його обходять стороною собаки та продавці

У Луцьку у продуктовому магазині живе вгодований кіт. Він проводить там майже весь час, коли магазин відкрито.

Тварина потрапила на камеру кореспондента "Телеграфа", коли опановувала холодильник із морозивом. Вона поводиться у торговому закладі як справжній директор.

У хвостатого є місце для годівлі, де в мисках завжди є сухий корм та молоко. На фото видно, що 5 кг — це його мінімальна вага, але швидше за все більше.

Кіт любить спати, розвалившись між рядами із товаром. При цьому дрібні собаки, які звикли ходити за покупками разом із власниками, навідріз відмовляються заходити у ті частини магазину, де часто його бачать.

Кіт на холодильнику з морозивом у продуктовому магазині

Вусатий "директор" може відпочити й за прилавком. У такі моменти продавці пересуваються вкрай обережно, щоби випадково на нього не наступити.

Тепер, як ми можемо бачити на кадрах, тварина зацікавилася холодильником із морозивом. Можливо, таких смаколиків вона ще не пробувала. Не можна виключати, що скоро і вони увійдуть до раціону.

У мережі завірусилося кумедне відео українки із секонд-хенду. Дівчина шукала собі одяг, а натрапила на великого пухнастого кота.