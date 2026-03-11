Украинка засняла "ДТП" с двумя зайцами: уникальное видео стало вирусным в TikTok
-
-
- 639
Пользователи с юмором обсуждают "столкновения в дикой природе"
В одном из украинских сёл на заснеженной дороге в прыжке эпично столкнулись два крупных зайца. Момент их встречи "лоб в лоб" был запечатлён на видео, которое быстро набрало популярность в соцсетях.
Что нужно знать:
- Ролик успел набрать сотни тысяч просмотров, а украинцы в комментариях шутят о "дорожных происшествиях"
- Два лесных обитателя, испугавшись, разбежались в разные стороны
- Многие восхищаются редкой удачей заснять такой кадр
Соответствующее видео было опубликовано на странице ainbow_ts7 в социальной сети TikTok. Всего за несколько дней ролик собрал тысячи просмотров и комментариев. По кадрам видно, что животные неожиданно встретились на узкой тропинке, покрытой тающим снегом.
Зайцы бежали друг за другом, но первый, видимо, увидев человека на дороге, испугался и резко повернул назад "на встречку". В результате животныеи столкнулись в одновременном прыжке.
Один из ушастых в результате столкновения буквально перевернулся в воздухе, после чего оба быстро разошлись, продолжив путь в разные стороны.
Реакция сети
В комментариях под роликом появились тысячи забавных комментариев. Люди шутят, что на заснеженной дороге произошло настоящее ДТП с участием двух зайцев. При этом многие восхищены уникальным кадром, который удалось запечатлеть автору
- "Видел разные ДТП, но между зайцами …"
- "Шоу талантов"
- "И оба сбежали с места ДТП"
- "А они же куда-то бежали по делам"
- "Такое видео снять — большая удача"
