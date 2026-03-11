Украинка засняла "ДТП" с двумя зайцами: уникальное видео стало вирусным в TikTok

Пользователи с юмором обсуждают "столкновения в дикой природе"

В одном из украинских сёл на заснеженной дороге в прыжке эпично столкнулись два крупных зайца. Момент их встречи "лоб в лоб" был запечатлён на видео, которое быстро набрало популярность в соцсетях.

Что нужно знать:

Ролик успел набрать сотни тысяч просмотров, а украинцы в комментариях шутят о "дорожных происшествиях"

Два лесных обитателя, испугавшись, разбежались в разные стороны

Многие восхищаются редкой удачей заснять такой кадр

Соответствующее видео было опубликовано на странице ainbow_ts7 в социальной сети TikTok. Всего за несколько дней ролик собрал тысячи просмотров и комментариев. По кадрам видно, что животные неожиданно встретились на узкой тропинке, покрытой тающим снегом.

Зайцы бежали друг за другом, но первый, видимо, увидев человека на дороге, испугался и резко повернул назад "на встречку". В результате животныеи столкнулись в одновременном прыжке.

Один из ушастых в результате столкновения буквально перевернулся в воздухе, после чего оба быстро разошлись, продолжив путь в разные стороны.

Реакция сети

В комментариях под роликом появились тысячи забавных комментариев. Люди шутят, что на заснеженной дороге произошло настоящее ДТП с участием двух зайцев. При этом многие восхищены уникальным кадром, который удалось запечатлеть автору

"Видел разные ДТП, но между зайцами …"

"Шоу талантов"

"И оба сбежали с места ДТП"

"А они же куда-то бежали по делам"

"Такое видео снять — большая удача"

