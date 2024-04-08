Вперше за час війни: Потап виступив з російськомовними піснями у проросійському клубі в Німеччині (відео)
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Артист виконував російськомовний репертуар
Відомий співак і продюсер Потап продовжує дивувати українців своїми вчинками. За час великої війни він випустив неоднозначну пісню "Волонтер", яку критикували за образливий текст. Також виконавця бачили з росіянами в Дубаї. Згодом Потап записав дивні тік-токи, за які вибачався перед людьми. А тепер він вкотре обурив громадськість.
"МУЗВАР" опублікували у своєму телеграм-каналі ролик, де Потап виступає з російськомовною піснею "Не пара", яку колись виконував з Настею Каменських. Дійство відбулося в німецькому клубі Kingz, де часто приходять росіяни. Адже туди з концертами регулярно приїжджають співаки з країни-агресорки.
Повідомляється, що Потап виконував чимало російськомовних композицій гуртів "Потап і Настя", "Врємя і Стекло" та Mozgi. Однак, жіночу частину у піснях виконувала вокалістка Дарʼя Шевченко з Дніпра.
Натомість сам співак поширив у своєму інстаграмі уривок з пісні "Найкращий день", яка була чи не єдиною україномовною композицією з-поміж інших.
"Найкращий день, коли ми на сцені", — підписав відео артист.
Згодом Потап вирішив опублікувати ще один ролик, на якому він виконує російськомовну композицію "Аябо".
Цікаво, що напередодні у мережі з'явилась афіша з концертом Потапа в Німеччині, яка була підписана як ""російське ретро". Сам виконавець вибачився за такий підпис, і сказав, що афішу з ним не узгоджували.
Раніше "Телеграф" писав про іронічний допис Потапа у інстаграмі. Він вирішив пожартувати над новиною про свою смерть та розлучення з дружиною й співачкою Настею Каменських.