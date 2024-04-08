Вперше за час війни: Потап виступив з російськомовними піснями у проросійському клубі в Німеччині (відео)

Артист виконував російськомовний репертуар

Відомий співак і продюсер Потап продовжує дивувати українців своїми вчинками. За час великої війни він випустив неоднозначну пісню "Волонтер", яку критикували за образливий текст. Також виконавця бачили з росіянами в Дубаї. Згодом Потап записав дивні тік-токи, за які вибачався перед людьми. А тепер він вкотре обурив громадськість.

"МУЗВАР" опублікували у своєму телеграм-каналі ролик, де Потап виступає з російськомовною піснею "Не пара", яку колись виконував з Настею Каменських. Дійство відбулося в німецькому клубі Kingz, де часто приходять росіяни. Адже туди з концертами регулярно приїжджають співаки з країни-агресорки.

Виступ Потапа з російськомовною піснею "Не пара"

Повідомляється, що Потап виконував чимало російськомовних композицій гуртів "Потап і Настя", "Врємя і Стекло" та Mozgi. Однак, жіночу частину у піснях виконувала вокалістка Дарʼя Шевченко з Дніпра.

Натомість сам співак поширив у своєму інстаграмі уривок з пісні "Найкращий день", яка була чи не єдиною україномовною композицією з-поміж інших.

"Найкращий день, коли ми на сцені", — підписав відео артист.

Потап поширив уривок пісні "Найкращий день"

Згодом Потап вирішив опублікувати ще один ролик, на якому він виконує російськомовну композицію "Аябо".

Потап поширив уривок пісні "Аябо"

Цікаво, що напередодні у мережі з'явилась афіша з концертом Потапа в Німеччині, яка була підписана як ""російське ретро". Сам виконавець вибачився за такий підпис, і сказав, що афішу з ним не узгоджували.

Раніше "Телеграф" писав про іронічний допис Потапа у інстаграмі. Він вирішив пожартувати над новиною про свою смерть та розлучення з дружиною й співачкою Настею Каменських.