Впервые за время войны: Потап выступил с русскоязычными песнями в пророссийском клубе в Германии (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Артист исполнял русскоязычный репертуар
Известный певец и продюсер Потап продолжает удивлять украинцев своими поступками. За время войны он выпустил неоднозначную песню "Волонтер", которую критиковали за оскорбительный текст. Также исполнителя видели с россиянами в Дубае. Впоследствии Потап записал странные тик-токи, за которые извинялся перед людьми. А теперь он в очередной раз возмутил общественность.
"МУЗВАР" опубликовали в своем телеграмм-канале ролик, где Потап выступает с русскоязычной песней "Не пара", которую когда-то исполнял с Настей Каменских. Действо произошло в немецком клубе Kingz, где часто приходят россияне. Ведь туда с концертами регулярно приезжают певцы из страны-агрессорки.
Сообщается, что Потап исполнял немало русскоязычных композиций групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi. Однако женскую часть в песнях исполняла вокалистка Дарья Шевченко из Днепра.
Сам певец распространил в своем инстаграмме отрывок из песни "Лучший день", которая была едва ли не единственной украиноязычной композицией среди других.
"Лучший день, когда мы на сцене", — подписал видео артист.
Затем Потап решил опубликовать еще один ролик, на котором он исполняет русскоязычную композицию "Аябо".
Интересно, что накануне в сети появилась афиша с концертом Потапа в Германии, которая была подписана как "российское ретро", сам исполнитель извинился за такую подпись и сказал, что афишу с ним не согласовывали.
Ранее "Телеграф" писал об ироничном сообщении Потапа в инстаграмме. Он решил пошутить над новостью о своей смерти и разводе с женой и певицей Настей Каменских.