Впервые за время войны: Потап выступил с русскоязычными песнями в пророссийском клубе в Германии (видео)

Артист исполнял русскоязычный репертуар

Известный певец и продюсер Потап продолжает удивлять украинцев своими поступками. За время войны он выпустил неоднозначную песню "Волонтер", которую критиковали за оскорбительный текст. Также исполнителя видели с россиянами в Дубае. Впоследствии Потап записал странные тик-токи, за которые извинялся перед людьми. А теперь он в очередной раз возмутил общественность.

"МУЗВАР" опубликовали в своем телеграмм-канале ролик, где Потап выступает с русскоязычной песней "Не пара", которую когда-то исполнял с Настей Каменских. Действо произошло в немецком клубе Kingz, где часто приходят россияне. Ведь туда с концертами регулярно приезжают певцы из страны-агрессорки.

Выступление Потапа с русскоязычной песней "Не пара"

Сообщается, что Потап исполнял немало русскоязычных композиций групп "Потап и Настя", "Время и Стекло" и Mozgi. Однако женскую часть в песнях исполняла вокалистка Дарья Шевченко из Днепра.

Сам певец распространил в своем инстаграмме отрывок из песни "Лучший день", которая была едва ли не единственной украиноязычной композицией среди других.

"Лучший день, когда мы на сцене", — подписал видео артист.

Потап распространил отрывок песни "Лучший день"

Затем Потап решил опубликовать еще один ролик, на котором он исполняет русскоязычную композицию "Аябо".

Потап распространил отрывок песни "Аябо"

Интересно, что накануне в сети появилась афиша с концертом Потапа в Германии, которая была подписана как "российское ретро", сам исполнитель извинился за такую подпись и сказал, что афишу с ним не согласовывали.

Ранее "Телеграф" писал об ироничном сообщении Потапа в инстаграмме. Он решил пошутить над новостью о своей смерти и разводе с женой и певицей Настей Каменских.