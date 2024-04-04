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"Воскреслий Потап зустрів свою колишню дружину": Потап заінтригував свіжими кадрами з Настею (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
Дата публікації
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Автор
Потап з дружиною Настею Каменських Новина оновлена 04 квітня 2024, 13:39
Потап з дружиною Настею Каменських. Фото instagram.com/kamenskux

Артист іронічно поглянув на інформацію про свою смерть та розлучення з дружиною

Після раптової інформації про свою смерть, яка викликала справжній галас, Потап показав свіжі кадри зі своєю дружиною – Настею Каменських, яка нещодавно оприлюднила зворушливий кліп "Не облиш мене". Артист також написав іронічний пост, обігруючи свою кончину та розлучення з Каменських.

На сторінці в Instagram Потап виклав красивий кадр. Він ще ще раз переконав зацікавлену публіку, що вони з Настею разом.

"Після своєї смерті воскрелий Потап зустрів свою колишню дружину, яка зустрічається з багатим французом. Не дякуйте, українські журналісти, я зробив свою роботу за Вас", — написав Потап.

Потап, Настя Каменських
Потап з дружиною та командою підтримки

На світлині Потап стоїть поруч з Настею та двома іншими симпатичними дівчатами. Знаменитості усміхаються та мають гарний вигляд.

Підписники бурхливо відреагували на пост Потапа, а також трохи обмінялися жартами.

Реакція підписників
Підписники не стримували жартів
  • "А ми вже всі вирішили, що ви розбіглися".
  • "Настя ще не колишня? Бурхливе життя Потапа. не встигаємо".
  • "Воскрес, як Христос".
  • "Ох ці вічні вигадки папараці".

Додамо, що нещодавно на одному з YouTube-каналів з'явилася інформація про смерть українського продюсера та репера Потапа. Тоді артист розмістив на своїй сторінці в Instagram скріншот цього відео і додав емодзі у вигляді складених рук.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Настя Каменських вразила фанатів чесними фото. Настя запропонувала започаткувати рубрику, де всі охочі зможуть виставляти неідеальні та кумедні фото.

Теги:
#Настя Каменських #Потап #Артист