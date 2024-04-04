"Воскреслий Потап зустрів свою колишню дружину": Потап заінтригував свіжими кадрами з Настею (фото)
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Артист іронічно поглянув на інформацію про свою смерть та розлучення з дружиною
Після раптової інформації про свою смерть, яка викликала справжній галас, Потап показав свіжі кадри зі своєю дружиною – Настею Каменських, яка нещодавно оприлюднила зворушливий кліп "Не облиш мене". Артист також написав іронічний пост, обігруючи свою кончину та розлучення з Каменських.
На сторінці в Instagram Потап виклав красивий кадр. Він ще ще раз переконав зацікавлену публіку, що вони з Настею разом.
"Після своєї смерті воскрелий Потап зустрів свою колишню дружину, яка зустрічається з багатим французом. Не дякуйте, українські журналісти, я зробив свою роботу за Вас", — написав Потап.
На світлині Потап стоїть поруч з Настею та двома іншими симпатичними дівчатами. Знаменитості усміхаються та мають гарний вигляд.
Підписники бурхливо відреагували на пост Потапа, а також трохи обмінялися жартами.
- "А ми вже всі вирішили, що ви розбіглися".
- "Настя ще не колишня? Бурхливе життя Потапа. не встигаємо".
- "Воскрес, як Христос".
- "Ох ці вічні вигадки папараці".
Додамо, що нещодавно на одному з YouTube-каналів з'явилася інформація про смерть українського продюсера та репера Потапа. Тоді артист розмістив на своїй сторінці в Instagram скріншот цього відео і додав емодзі у вигляді складених рук.
Раніше "Телеграф" писав, що співачка Настя Каменських вразила фанатів чесними фото. Настя запропонувала започаткувати рубрику, де всі охочі зможуть виставляти неідеальні та кумедні фото.