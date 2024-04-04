"Воскреслий Потап зустрів свою колишню дружину": Потап заінтригував свіжими кадрами з Настею (фото)

Артист іронічно поглянув на інформацію про свою смерть та розлучення з дружиною

Після раптової інформації про свою смерть, яка викликала справжній галас, Потап показав свіжі кадри зі своєю дружиною – Настею Каменських, яка нещодавно оприлюднила зворушливий кліп "Не облиш мене". Артист також написав іронічний пост, обігруючи свою кончину та розлучення з Каменських.

На сторінці в Instagram Потап виклав красивий кадр. Він ще ще раз переконав зацікавлену публіку, що вони з Настею разом.

"Після своєї смерті воскрелий Потап зустрів свою колишню дружину, яка зустрічається з багатим французом. Не дякуйте, українські журналісти, я зробив свою роботу за Вас", — написав Потап.

Потап з дружиною та командою підтримки

На світлині Потап стоїть поруч з Настею та двома іншими симпатичними дівчатами. Знаменитості усміхаються та мають гарний вигляд.

Підписники бурхливо відреагували на пост Потапа, а також трохи обмінялися жартами.

Підписники не стримували жартів

"А ми вже всі вирішили, що ви розбіглися".

"Настя ще не колишня? Бурхливе життя Потапа. не встигаємо".

"Воскрес, як Христос".

"Ох ці вічні вигадки папараці".

Додамо, що нещодавно на одному з YouTube-каналів з'явилася інформація про смерть українського продюсера та репера Потапа. Тоді артист розмістив на своїй сторінці в Instagram скріншот цього відео і додав емодзі у вигляді складених рук.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Настя Каменських вразила фанатів чесними фото. Настя запропонувала започаткувати рубрику, де всі охочі зможуть виставляти неідеальні та кумедні фото.