"Не облиш мене": Потап присвятив пост Насті Каменських (відео)

Потап оприлюднив коротку версію нового кліпу Насті Каменських

Український шоумен Потап, який нещодавно засвітився на фото разом зі своєю дружиною, присвятив пост Насті Каменських. Знаменитий чоловік висловився короткою версією кліпу співачки на нову пісню.

На сторінці в Instagram Потап лаконічно написав: "Не облиш мене". Він також додав коротку версію нового кліпу Насті Каменських, доповнивши пост зображенням рук, піднятих у молитві.

"Не облиш мене"

Підписники залишили переважно позитивні відгуки, наголосивши, що Настя дуже майстерно та зворушливо виконала пісню. Також вони не скупилися на компліменти Насті, яка має розкішний вигляд.

Підписники Потапа зробили чимало компліментів Насті

Додамо, що кліп "Не облиш мене" Настя презентувала 22 березня. Тоді Потап ніяк не відреагував на новинку і тривалий час узагалі мовчав. Тепер фанати чекають на реакцію Насті.

Нагадаємо, що ЗМІ часто писали, що Настя та Потап розлучилися. Свої припущення вони пояснювали тим, що Потап живе за кордоном, а Настя перебуває в Україні та гарно проводить час у компанії своєї маленької собачки. Плітки виконавці ніяк не коментували. Документів на розірвання шлюбу пара не подавала.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Настя Каменських вразила фанатів чесними фото. Настя запропонувала започаткувати рубрику, де всі охочі зможуть виставляти неідеальні та кумедні фото.