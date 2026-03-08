Путин опозорился поздравлением с 8 Марта: в Кремле забыли стереть "косяки" из видео
-
-
- 9196
Ошибку попытались исправить, но в сети уже началась волна обсуждений
Российский глава Владимир Путин записал поздравление с Международным женским днем, но в итоге опозорился не только перед россиянами, но и на весь интернет. В ролике банально забыли вырезать неудачные кадры.
Что нужно знать:
- Спустя время на сайте Кремля появилась уже отредактированная версия поздравления
- Курьёзный эпизод сразу привлек внимание и вызвал волну обсуждений в социальных сетях
- Некоторые строят версии, что ролик с дублями могли опубликовать специально
Соответствующее видео было опубликовано на сайте Кремля, после чего быстро разлетелось по социальным сетям, как очередной путинский конфуз. Из поздравительной речи не убрали неудачные моменты — кашлель, запинки и его разговоры между дублями.
"Вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что запершило. Что-то закашлялся. Много говорил очень сильно", — говорит Путин, продолжая кашлять, а затем зажимать нос.
Отметим, что уже на момент публикации этого материала на сайте Кремля опубликована измененная версия без неудачных дублей.
Тем временем фрагмент уже стал поводом для обсуждений и шуток в интернете. К слову, некоторые даже строят теории, что видео с этими дублями опубликовали специально, чтобы развеять сомнения, что официальные ролики с Путиным не сгенерированы искусственным интеллектом.
Также в комментариях можно увидеть яркую градацию — пока одни высмеивают или осуждают, другие буквально всерьез восхваляют Путина:
- "Это чтобы мы не подумали, что говорит ИИ"
- "Поверьте, в этих кабинетах не бывает случайностей"
- "Это говорит о тщательной подготовке"
- "Говорят, оператор трубку не берет"
