Путин опозорился поздравлением с 8 Марта: в Кремле забыли стереть "косяки" из видео

Ошибку попытались исправить, но в сети уже началась волна обсуждений

Российский глава Владимир Путин записал поздравление с Международным женским днем, но в итоге опозорился не только перед россиянами, но и на весь интернет. В ролике банально забыли вырезать неудачные кадры.

Что нужно знать:

Спустя время на сайте Кремля появилась уже отредактированная версия поздравления

Курьёзный эпизод сразу привлек внимание и вызвал волну обсуждений в социальных сетях

Некоторые строят версии, что ролик с дублями могли опубликовать специально

Соответствующее видео было опубликовано на сайте Кремля, после чего быстро разлетелось по социальным сетям, как очередной путинский конфуз. Из поздравительной речи не убрали неудачные моменты — кашлель, запинки и его разговоры между дублями.

"Вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что запершило. Что-то закашлялся. Много говорил очень сильно", — говорит Путин, продолжая кашлять, а затем зажимать нос.

Отметим, что уже на момент публикации этого материала на сайте Кремля опубликована измененная версия без неудачных дублей.

Тем временем фрагмент уже стал поводом для обсуждений и шуток в интернете. К слову, некоторые даже строят теории, что видео с этими дублями опубликовали специально, чтобы развеять сомнения, что официальные ролики с Путиным не сгенерированы искусственным интеллектом.

Также в комментариях можно увидеть яркую градацию — пока одни высмеивают или осуждают, другие буквально всерьез восхваляют Путина:

"Это чтобы мы не подумали, что говорит ИИ"

"Поверьте, в этих кабинетах не бывает случайностей"

"Это говорит о тщательной подготовке"

"Говорят, оператор трубку не берет"

Комментарий из Instagram

Комментарий из Instagram

Комментарий из Instagram

Комментарий из Instagram

Комментарий из Instagram

Комментарий из Instagram

Комментарий из Instagram

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько лет Путину, какого он роста и что известно о его женщинах.