Украинский протезный завод поразил французских специалистов: что не так с предприятием
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Полтавское протезно-ортопедическое предприятие производит продукцию втрое дешевле мировых аналогов
С начала полномасштабной войны с РФ на Полтавском протезно-ортопедическом предприятии изготовили почти 1,5 тысячи протезов. 60% из них — для военнослужащих, потерявших конечности во время боевых действий. Однако это лишь треть возможностей предприятия, работающего по мировым технологиям с использованием самых современных комплектующих. А причина в том, что направление на протезирование ампутантам обычно дают в конкретные заведения. Чаще всего в те, что в западных областях Украины, где уже возникли очереди на протезирование.
Говорят, таким образом перспективное предприятие в Полтаве банкротят. "Телеграф" разбирался в этом весьма щекотливом вопросе.
После операции пошевелил пальцами, но на правой ноге их не почувствовал
30-летний Александр легким жестом руки выкручивает протез в коленном суставе, и его стопа оказывается чуть ли не на уровне подбородка.
— Это функция обувания, — улыбается боец, опершись на железную ногу, и продолжает: – С основным протезом я уже второй день. Перед этим пять дней на тренировочном ходил. У него прозрачная приемная гильза, позволяющая врачу и мастеру наблюдать, все ли сделано правильно, не давит ли где-нибудь. Что-то где-то не так – можно поправить, подогнать. Лишь после этого на его основе делается постоянный протез – более крепкий и легкий. Мой, например, весит три с половиной килограмма. Понятно, что чем легче, тем лучше. Здесь надежный узел, две скорости: основная – для ходьбы, вторая – для езды на велосипеде. Сустав сгибается, на нем есть специальный замок.
Что еще нужно для счастья человеку, едва не потерявшему обе ноги на войне?
— Сначала были шок и слезы, – не скрывает Александр. — Когда пришел в себя после операции в днепровском госпитале, сразу же решил проверить, на месте ли ноги. Пошевелил пальцами. Но на правой ноге их не почувствовал… Тогда еще был на транквилизаторах, что притупляло боль и эмоции. Осознание случившегося пришло позже, а с ним и слезы. Отчаяния, правда, не было. Тем более рядом была жена, которая меня очень поддержала в тот момент. И я постепенно понял, что "выиграл в лотерею". Ведь вышел живым с поля боя, а некоторые остались на нем. И у меня есть одна нога своя…
Александра, работника харьковской логистической компании, мобилизовали в ВСУ в январе прошлого года. Служил командиром отделения роты гранатометчиков. В течение нескольких месяцев дважды попадал в госпиталь с небольшими ранениями. А 25 сентября под Бахмутом получил минно-взрывную травму, в результате чего медики вынуждены были ампутировать правую ногу выше колена.
Из Днепра Александра направили в киевский госпиталь, где он перенес несколько операций на левой ноге, которая была сломана и иссечена осколками. Слава богу, ее удалось спасти. Однако в ранах набиралась жидкость, а конечность была крайне слабой, чтобы выдержать нагрузку после протезирования. Поэтому на Полтавском экспериментальном протезно-ортопедическом предприятии, куда его направили после ВЛК, принялись сначала лечить уцелевшую конечность. В общей сложности процесс подготовки к протезированию занял около трех месяцев.
— Нет такого, что человек приехал и ему выдали протез, как запаску к автомобилю, — со знанием дела иронизирует Александр. — Нет такого, что надел протез и пошел. Сначала здесь учат вставать и садиться, а только потом ходить. Протез – сложная модульная конструкция: должна быть правильно выставлена высота, угол наклона ступни по горизонтали и вертикали. У каждого изделия разное расположение узлов, разная конфигурация культеприемника, от чего зависит, как он будет совмещаться с лайнером. Есть такие, которые держатся на вакууме, а вот мне его надо надеть и подтянуть. Но это не значит, что он чем-то хуже других. Просто каждый делается под конкретного человека, это индивидуальное изделие.
Первое время после операции военный передвигался на одном костыле, потому что после взрыва была сломана еще и рука. Потом — на костылях. В конце концов, без костылей и на двух конечностях.
— Уже в магазин выходил, – делится своими успехами Александр. — Пройдет еще несколько дней, и сам поеду рейсовым автобусом домой, в Харьков — здесь недалеко. Теща ждет сажать картошку…
О пребывании в стационаре протезного предприятия у военного наилучшие впечатления. Говорит, очень хорошо, что оно предоставляет весь комплекс услуг: под одной крышей и мастерская, и больница, и два больших реабилитационных зала. Все приспособлено для людей с инвалидностью: от туалета, душевой кабины – до современного лифта. В процессе изготовления протеза и реабилитации с врачом и мастером можно разрешить любые ситуации. Важно, что здесь выдают больничный. Кроме того, спокойно — пациентов мало, дирекция предприятия позаботилась о том, чтобы военные с гражданскими не пересекались.
Военных не спрашивают, где хотят протезироваться
То, что в отделении спокойно — преимущество для пациентов и проблема для предприятия. Стационар рассчитан на 24 койки, однако он заполнен только на треть — соцработники в ЦНАПах, работники теруправления соцзащиты лиц с инвалидностью редко направляют военных на протезирование в Полтаву. Сами военные говорят, что их никто не спрашивает, где они хотят протезироваться. Поэтому подавляющее большинство пациентов стационара — люди, узнавшие о предприятии от его работников, которые общаются с ампутантами в местном госпитале, или с официальной страницы в Facebook.
Почему полтавское предприятие не загружено в то время, когда потребности протезирования в Украине растут? На самом заводе вслух об этом не говорят, но люди, знающие ситуацию, не сомневаются: это политика власти. Протезное производство с более чем столетней историей (началось с мастерской для протезирования) пытаются довести до банкротства, а затем прибрать к рукам. Ведь эта сфера в Украине в ближайшие несколько лет будет иметь приоритетное финансирование государства.
Война искалечила тысячи военных и гражданских. Ампутантам нужны разные протезы и приспособления, поэтому их производство развивается и дает стабильную прибыль. Сегодня средства из госбюджета на изготовление протезов направляются преимущественно на предприятия на западе Украины. И там уже возникли очереди на протезирование.
— Мы вынуждены были написать письмо в Министерство обороны Украины, в котором изложили свою обеспокоенность по поводу нездоровой ситуации, — говорит заместитель директора предприятия Таисия Роменская. — Суть обращения: наше учреждение расположено в тихом регионе, имеет мощную материальную базу, которую не используют в полном объеме, и целесообразно было бы направлять к нам жителей Полтавщины, Харьковщины и Сумщины, ведь это очень важно, когда пациенты получают услуги в этом регионе, откуда родом.
В министерстве отреагировали оперативно. Нас посетили начальник медицинской части Харьковской больницы, начальники военно-медицинского клинического центра Восточного региона и Полтавского военного госпиталя. Результатом этих встреч стало подписание договора о сотрудничестве между предприятием и полтавским госпиталем. В рамках договора мы наладили сотрудничество с медучреждением, где лечатся военные, и теперь предоставляем пациентам консультации по вопросам реабилитации и подготовки к протезированию.
Каждую среду наши специалисты — ортопед-травматолог, реабилитолог, протезист — посещают пациентов стационара и предоставляют соответствующие консультации по подготовке к протезированию, знакомят с работой предприятия. И это немного прибавило пациентов, — говорит Роменская.
Что в Полтаве, что в Париже — все равно
Руководство госпредприятия (кстати, оно находится в процессе разгосударствления) очень многое делает для того, чтобы удержаться на плаву. И об этом стоит рассказать, чтобы люди, нуждающиеся в протезировании, знали о его возможностях.
— У нас проводили курс обучения французские специалисты, с которыми мы наладили тесное сотрудничество. Они были поражены увиденным, – говорит Таисия Роменская. — Протезно-ортопедическая отрасль в Украине одна из лучших. А технологии протезирования по всему миру одинаковы. Равно как и комплектующие. Разница только в цене: в Украине она ниже втрое! Так что человеку с ампутацией нет смысла ехать за границу и платить втридорога. Скажем, для изготовления культеприемников, от которых зависит качество жизни протезированных людей, в Полтаве также используют смолу известной немецкой компании Ottobock, как и где-либо.
— Вы работаете напрямую с производителями?
— Все комплектующие — коленные узлы, стопы, адаптеры, трубки, смолы, красители, карбоны — заказываем у крупного украинского поставщика, как и все отечественные производители протезов.
От нас выходят даже без палочки
Большое преимущество государственных протезно-ортопедических предприятий (в отличие от частных) в том, что у них есть стационарные отделения с реабилитационными тренажерными залами, массажными кабинетами. А это постоянное наблюдение врачей за состоянием культи, консультации по поводу того, как ее тренировать, как готовить к протезированию, как обматывать. В случае необходимости назначается лечение…
— Процесс изготовления протеза занимает от двух до трех недель, а полная реабилитация — 2—3 месяца, — продолжает Таисия Роменская. — От нас выходят даже без палочек, за небольшим исключением. На то, как скоро пациент станет на протезы, влияет даже его психологическое состояние. Конечно, есть подавленные. С такими работают волонтеры общественной организации "Ветеранський простір "Плюс Плюс Полтава".
На заводе в Полтаве работают три протезиста и еще один — в Сумах, где находится его производственное подразделение.
Словом, предприятие предоставляет ряд критически важных услуг для бойцов ВСУ и гражданских с особыми потребностями. И было бы несправедливо именно сейчас, когда ежедневно растет число ампутантов, потерять его из-за чьих-то намерений заработать побольше на чужом горе.
Фото автора, интернет-издания "Зміст" и предоставленные Таисией Роменской. Видео — Суспільне Полтава, фейсбук-страница предприятия