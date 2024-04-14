Украинский протезный завод поразил французских специалистов: что не так с предприятием

Полтавское протезно-ортопедическое предприятие производит продукцию втрое дешевле мировых аналогов

С начала полномасштабной войны с РФ на Полтавском протезно-ортопедическом предприятии изготовили почти 1,5 тысячи протезов. 60% из них — для военнослужащих, потерявших конечности во время боевых действий. Однако это лишь треть возможностей предприятия, работающего по мировым технологиям с использованием самых современных комплектующих. А причина в том, что направление на протезирование ампутантам обычно дают в конкретные заведения. Чаще всего в те, что в западных областях Украины, где уже возникли очереди на протезирование.

Говорят, таким образом перспективное предприятие в Полтаве банкротят. "Телеграф" разбирался в этом весьма щекотливом вопросе.

После операции пошевелил пальцами, но на правой ноге их не почувствовал

30-летний Александр легким жестом руки выкручивает протез в коленном суставе, и его стопа оказывается чуть ли не на уровне подбородка.

— Это функция обувания, — улыбается боец, опершись на железную ногу, и продолжает: – С основным протезом я уже второй день. Перед этим пять дней на тренировочном ходил. У него прозрачная приемная гильза, позволяющая врачу и мастеру наблюдать, все ли сделано правильно, не давит ли где-нибудь. Что-то где-то не так – можно поправить, подогнать. Лишь после этого на его основе делается постоянный протез – более крепкий и легкий. Мой, например, весит три с половиной килограмма. Понятно, что чем легче, тем лучше. Здесь надежный узел, две скорости: основная – для ходьбы, вторая – для езды на велосипеде. Сустав сгибается, на нем есть специальный замок.

Харьковчанин Александр получил ранение под Бахмутом, а протезирование проходил в Полтаве.

Что еще нужно для счастья человеку, едва не потерявшему обе ноги на войне?

— Сначала были шок и слезы, – не скрывает Александр. — Когда пришел в себя после операции в днепровском госпитале, сразу же решил проверить, на месте ли ноги. Пошевелил пальцами. Но на правой ноге их не почувствовал… Тогда еще был на транквилизаторах, что притупляло боль и эмоции. Осознание случившегося пришло позже, а с ним и слезы. Отчаяния, правда, не было. Тем более рядом была жена, которая меня очень поддержала в тот момент. И я постепенно понял, что "выиграл в лотерею". Ведь вышел живым с поля боя, а некоторые остались на нем. И у меня есть одна нога своя…

Александра, работника харьковской логистической компании, мобилизовали в ВСУ в январе прошлого года. Служил командиром отделения роты гранатометчиков. В течение нескольких месяцев дважды попадал в госпиталь с небольшими ранениями. А 25 сентября под Бахмутом получил минно-взрывную травму, в результате чего медики вынуждены были ампутировать правую ногу выше колена.

Из Днепра Александра направили в киевский госпиталь, где он перенес несколько операций на левой ноге, которая была сломана и иссечена осколками. Слава богу, ее удалось спасти. Однако в ранах набиралась жидкость, а конечность была крайне слабой, чтобы выдержать нагрузку после протезирования. Поэтому на Полтавском экспериментальном протезно-ортопедическом предприятии, куда его направили после ВЛК, принялись сначала лечить уцелевшую конечность. В общей сложности процесс подготовки к протезированию занял около трех месяцев.

"Скоро поеду домой. Теща ждет сажать картошку…" – говорит Александр

— Нет такого, что человек приехал и ему выдали протез, как запаску к автомобилю, — со знанием дела иронизирует Александр. — Нет такого, что надел протез и пошел. Сначала здесь учат вставать и садиться, а только потом ходить. Протез – сложная модульная конструкция: должна быть правильно выставлена высота, угол наклона ступни по горизонтали и вертикали. У каждого изделия разное расположение узлов, разная конфигурация культеприемника, от чего зависит, как он будет совмещаться с лайнером. Есть такие, которые держатся на вакууме, а вот мне его надо надеть и подтянуть. Но это не значит, что он чем-то хуже других. Просто каждый делается под конкретного человека, это индивидуальное изделие.

Процесс изготовления протеза занимает от двух до трех недель

Первое время после операции военный передвигался на одном костыле, потому что после взрыва была сломана еще и рука. Потом — на костылях. В конце концов, без костылей и на двух конечностях.

— Уже в магазин выходил, – делится своими успехами Александр. — Пройдет еще несколько дней, и сам поеду рейсовым автобусом домой, в Харьков — здесь недалеко. Теща ждет сажать картошку…

О пребывании в стационаре протезного предприятия у военного наилучшие впечатления. Говорит, очень хорошо, что оно предоставляет весь комплекс услуг: под одной крышей и мастерская, и больница, и два больших реабилитационных зала. Все приспособлено для людей с инвалидностью: от туалета, душевой кабины – до современного лифта. В процессе изготовления протеза и реабилитации с врачом и мастером можно разрешить любые ситуации. Важно, что здесь выдают больничный. Кроме того, спокойно — пациентов мало, дирекция предприятия позаботилась о том, чтобы военные с гражданскими не пересекались.

Военных не спрашивают, где хотят протезироваться

То, что в отделении спокойно — преимущество для пациентов и проблема для предприятия. Стационар рассчитан на 24 койки, однако он заполнен только на треть — соцработники в ЦНАПах, работники теруправления соцзащиты лиц с инвалидностью редко направляют военных на протезирование в Полтаву. Сами военные говорят, что их никто не спрашивает, где они хотят протезироваться. Поэтому подавляющее большинство пациентов стационара — люди, узнавшие о предприятии от его работников, которые общаются с ампутантами в местном госпитале, или с официальной страницы в Facebook.

Почему полтавское предприятие не загружено в то время, когда потребности протезирования в Украине растут? На самом заводе вслух об этом не говорят, но люди, знающие ситуацию, не сомневаются: это политика власти. Протезное производство с более чем столетней историей (началось с мастерской для протезирования) пытаются довести до банкротства, а затем прибрать к рукам. Ведь эта сфера в Украине в ближайшие несколько лет будет иметь приоритетное финансирование государства.

Протезный цех Полтавского экспериментального протезно-ортопедического предприятия

Война искалечила тысячи военных и гражданских. Ампутантам нужны разные протезы и приспособления, поэтому их производство развивается и дает стабильную прибыль. Сегодня средства из госбюджета на изготовление протезов направляются преимущественно на предприятия на западе Украины. И там уже возникли очереди на протезирование.

— Мы вынуждены были написать письмо в Министерство обороны Украины, в котором изложили свою обеспокоенность по поводу нездоровой ситуации, — говорит заместитель директора предприятия Таисия Роменская. — Суть обращения: наше учреждение расположено в тихом регионе, имеет мощную материальную базу, которую не используют в полном объеме, и целесообразно было бы направлять к нам жителей Полтавщины, Харьковщины и Сумщины, ведь это очень важно, когда пациенты получают услуги в этом регионе, откуда родом.

В министерстве отреагировали оперативно. Нас посетили начальник медицинской части Харьковской больницы, начальники военно-медицинского клинического центра Восточного региона и Полтавского военного госпиталя. Результатом этих встреч стало подписание договора о сотрудничестве между предприятием и полтавским госпиталем. В рамках договора мы наладили сотрудничество с медучреждением, где лечатся военные, и теперь предоставляем пациентам консультации по вопросам реабилитации и подготовки к протезированию.

Мастер Андрей Князькин

Каждую среду наши специалисты — ортопед-травматолог, реабилитолог, протезист — посещают пациентов стационара и предоставляют соответствующие консультации по подготовке к протезированию, знакомят с работой предприятия. И это немного прибавило пациентов, — говорит Роменская.

Что в Полтаве, что в Париже — все равно

Руководство госпредприятия (кстати, оно находится в процессе разгосударствления) очень многое делает для того, чтобы удержаться на плаву. И об этом стоит рассказать, чтобы люди, нуждающиеся в протезировании, знали о его возможностях.

— У нас проводили курс обучения французские специалисты, с которыми мы наладили тесное сотрудничество. Они были поражены увиденным, – говорит Таисия Роменская. — Протезно-ортопедическая отрасль в Украине одна из лучших. А технологии протезирования по всему миру одинаковы. Равно как и комплектующие. Разница только в цене: в Украине она ниже втрое! Так что человеку с ампутацией нет смысла ехать за границу и платить втридорога. Скажем, для изготовления культеприемников, от которых зависит качество жизни протезированных людей, в Полтаве также используют смолу известной немецкой компании Ottobock, как и где-либо.

В ходе изготовления протеза и реабилитации с врачом и мастером можно разрешить любые ситуации.

— Вы работаете напрямую с производителями?

— Все комплектующие — коленные узлы, стопы, адаптеры, трубки, смолы, красители, карбоны — заказываем у крупного украинского поставщика, как и все отечественные производители протезов.

От нас выходят даже без палочки

Большое преимущество государственных протезно-ортопедических предприятий (в отличие от частных) в том, что у них есть стационарные отделения с реабилитационными тренажерными залами, массажными кабинетами. А это постоянное наблюдение врачей за состоянием культи, консультации по поводу того, как ее тренировать, как готовить к протезированию, как обматывать. В случае необходимости назначается лечение…

Реабилитационный тренажерный зал - одно из преимуществ предприятия

— Процесс изготовления протеза занимает от двух до трех недель, а полная реабилитация — 2—3 месяца, — продолжает Таисия Роменская. — От нас выходят даже без палочек, за небольшим исключением. На то, как скоро пациент станет на протезы, влияет даже его психологическое состояние. Конечно, есть подавленные. С такими работают волонтеры общественной организации "Ветеранський простір "Плюс Плюс Полтава".

На заводе в Полтаве работают три протезиста и еще один — в Сумах, где находится его производственное подразделение.

Словом, предприятие предоставляет ряд критически важных услуг для бойцов ВСУ и гражданских с особыми потребностями. И было бы несправедливо именно сейчас, когда ежедневно растет число ампутантов, потерять его из-за чьих-то намерений заработать побольше на чужом горе.

Фото автора, интернет-издания "Зміст" и предоставленные Таисией Роменской. Видео — Суспільне Полтава, фейсбук-страница предприятия