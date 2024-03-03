Как быстро оформить бесплатный протез?

Юрист ответил как не тратя лишнего времени подать документы на протез

Полномасштабная война в Украине, кроме ужасных разрушений и человеческих жертв, принесла с собой и ужасную статистику: из-за ранений и травм около 50 000 украинцев потеряли конечности. Эти данные актуальны на август 2023 года, но, к сожалению, число пострадавших только растет.

Что же делать, если вы потеряли концовку? Как не потеряться в бюрократии и получить необходимую помощь? Об этом "Телеграф" побеседовал с Александром, юристом Veteran Hub.

Сначала нужно собрать бумаги

Путь по получению бесплатного протеза начинается со сбора необходимого пакета документов. Это первый и самый важный шаг, ведь без него вы не сможете получить направление на протезирование.

Перечень документов официально определен Министерством обороны Украины:

заявление в обеспечение протезным изделием (Приложение 14);

копия паспорта гражданина Украины;

документы с данными о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

решение ВЛК о необходимости обеспечения протезным изделием;

выписка из приказа командира в/ч или справка об обстоятельствах травмы;

копия справки о непосредственном участии в боевых действиях — Приложение 6 к Постановлению КМУ 413 от 2014 года.

Дальнейшие действия

По словам юриста, после того, как вы собрали все необходимые документы, следующим шагом станет подача заявки на получение протеза.

Существует три способа подать заявку:

Через ЦНАП: Обратитесь в ближайший центр предоставления админуслуг. Вам помогут заполнить заявку и подать документы.

Через органы социальной защиты населения, где вам также помогут заполнить заявку и подать документы.

Через электронный кабинет лица с инвалидностью. После регистрации в электронном кабинете вы можете заполнить заявку онлайн.

Вам также необходимо ознакомиться с информацией о технических средствах реабилитации и перечнем предприятий, которые обеспечивают протезами в рамках государственной поддержки.

Ждать подтверждения

После того, как вы подали заявление на получение протеза, вам нужно дождаться сообщения от Фонда социальной защиты инвалидов. Обычно они рассматривают его в течение 10 дней. В ответе будет указано, будет ли вам предоставлен протез и какого типа.

Далее следует обратиться в выбранное вами предприятие с заявлением. Помните, вы вправе поменять предприятие на другое в течение 14 календарных дней с момента обращения.

На предприятии вам помогут подобрать протез и сформируют заказ, который нужно только проверить и подписать.

После примера протеза, если он вам подошел, вы подпишите заказ или анкету повторно и акт приемки-передачи работ. На этом все получите протез, руководство по эксплуатации и гарантийный талон.

Нужно ли сначала оформлять инвалидность?

Александр подчеркивает: неважно, вы получаете протезирование до или после оформления инвалидности. Постановление Кабмина предусматривает, что до получения статуса инвалидности вы можете рассчитывать на бесплатное протезирование.

Чтобы получить протез, вам необходим именно вывод о необходимости их обеспечения. Этот вывод может выдать:

Медико-социальная экспертная комиссия исходя из индивидуальной программы реабилитации.

Военно-врачебная комиссия на основе справки.

На какой протез можно рассчитывать?

Понятно, что первичный протез выдают только механический. Чаще происходит так: если хочешь лучше, то покупай за свои средства. Но всегда есть исключения.

— Что касается компенсации за типы и средства реабилитации, то в постановлении Кабмина также прописано, что компенсировать теоретически могут, но не превышая предельные цены. В целом получить спортивный или бионический протез можно. Но все зависит от того, есть ли финансирование соответствующего министерства с соответствующей категорией. К сожалению, на практике это сказать нельзя. Сегодня программа финансирования есть, а завтра нет, потому что там средства закончились. Разные ситуации бывают, – говорит юрист Veteran Hub.

По его словам, постановление также регламентирует выплату денежной компенсации стоимости за самостоятельно приобретенные средства реабилитации.

По желанию вы можете самостоятельно приобрести средства реабилитации, которые назначил вам врач. А потом получить компенсацию в пределах предельной цены на соответствующее средство реабилитации, утвержденной Минсоцполитики.

Военнослужащие снабжаются средствами реабилитации по их себестоимости без превышения трехкратной предельной цены такого средства, утвержденной Минсоцполитики.

– Все это осуществляются в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете по программе "Социальная защита лиц с инвалидностью" по программам компенсации, – сообщает Александр.

Как долго это ждать?

На вопрос о том, сколько времени занимает процедура полного оформления документов и выдачи протеза, юрист ответил, что это сугубо индивидуально.

— Все зависит от того, прошел ли военнослужащий реабилитацию. А также сформировалась ли культя, чтобы устанавливать протез. У одного военнослужащего все очень быстро происходит, у другого – дальнейшее лечение, повторная реабилитация, восстановление мышц, – делится Александр.

Кто вообще имеет право на бесплатный протез?

Еще в 2012 году Кабмин утвердил порядок обеспечения вспомогательными средствами реабилитации. Он определяет, кому и как предоставляют технические и другие средства реабилитации (ТЗР), а также денежную компенсацию за их самостоятельное приобретение.

Кому предоставляют ТЗР?

Лицам с инвалидностью;

Детям с инвалидностью;

Ветеранам, на которых распространяется действие Закона "О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите";

Военнослужащим;

Полицейским;

Другим лицам, участвовавшим в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины.

Помните, если вы подпадаете под эти пункты, вы имеете право на бесплатное протезирование и реабилитацию. Поэтому не стесняйтесь обращаться за помощью к юристам и другим специалистам.