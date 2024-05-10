Пожалуйста, не говорите "это жесть": в украинском есть более красноречивые выражения

"Жесть" чисто русское слово

В украинском языке достаточно много аналогов распространенным русским словам, которые на первый взгляд не кажутся суржиком. Так, например, выражение "это жесть" является русизмом, поэтому лучше выбирать более красноречивые выражения на государственном языке.

На сайте "Слотовір" указано, это словосочетание используется как возглас в напряженных, страшных, опасных или неприятных ситуациях, или просто в неожиданных.

Заметим, что "жесть" чисто русское слово, образовавшееся от "жестко" или "жестоко". Оно используется как переносное значение "как все плохо".

Как заменить "это жесть" в украинском?

"Страх" или "жах" — это негативная реакция с ироническим оттенком, подчеркивающая безосновательность, избыточность переживаний.

"Лихо" или "лишенько" — тоже негативная реакция, но уже с оттенком сожаления или сострадания.

"Трясця" – бранный возглас, демонстрирующий сильные, преимущественно негативные эмоции. Может использоваться в конструкции "трячця комусь" в качестве ругательства или проклёнов.

"Ой леле" — это восклицание, которое передает удивление, страх, ропот, жалость, соболезнования и т.д.

Кроме этих выражений, в отдельных ситуациях, будет уместно употребить "овва" и "отакої". Эти возгласы демонстрируют удивление.

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