"Б\У" — слово вымысел: как на украинском назвать вещи, которые были в пользовании

В украинском языке нет аббревиатуры по этим словосочетаниям

В Украине закрепился типичный русизм в отношении вещей, бывших в употреблении — то есть "б/у". Однако это словосочетание имеет очень точный украинский аналог.

Об этом рассказал языковед Александр Авраменко. Он говорит, что среди рекламных объявлений до сих пор часто можно увидеть "вещи б/у" или "продажу "беушных" телефонов". Б/у – это аббревиатура, что на русском языке означает "бывший в употреблении".

"Только непонятно, почему его пишут через косую риску. А соединение "секонд хенд" — английский, second hand и буквально означает — "вторая рука", — заметил языковед.

Авраменко добавляет, что уже используемый товар часто называют "бувший у використанні" (укр). Это грубая ошибка и суржик из русского. Правильно сказать "уживаний товар", "уживані речі" (укр).

"В украинском языке нет аббревиатуры по поводу этих словосочетаний", — пояснил учитель.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно по-украински сказать "принимать участие". А также, как красиво сказать на родном языке на "уклониста".