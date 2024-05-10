Будь ласка, не кажіть "це жесть": в українській є красномовніші вирази

"Жесть" суто російське слово

В українській мові є досить багато відповідників поширеним російським словам, які на перший погляд не здаються суржиком. Так, наприклад, вираз "це жесть" є росіянізмом, тому краще обирати красномовніші вирази державною мовою.

На сайті "Словотівр" зазначено, це словосполучення використовують як вигук у напружених, страшних, небезпечних чи неприємних ситуаціях або просто в несподіваних.

Зауважимо, що "жесть" суто російське слово, яке утворилось від "жестко" або "жестоко". Воно використовується як переносне значення "як усе погано".

Як замінити "це жесть"в українській?

"Страх" або "жах" — це негативна реакція з іронічним відтінком, яка підкреслює безпідставність, надмірність переживань.

"Лихо" або "лишенько" — також негативна реакція, але вже з відтінком жалю чи співчуття.

"Трясця" – лайливий вигук, який демонструє сильні, переважно негативні емоції. Може використовуватися у конструкції "трясця комусь" як лайка чи прокльон.

"Ой леле" — це вигук, який передає здивування, страх, нарікання, жаль, співчуття тощо.

Окрім цих виразів, в окремих ситуаціях, буде доречно вжити "овва" та "отакої". Ці вигуки демонструють здивування.

Раніше "Телеграф" писав, як українською назвати речі, які були у користанні.