Почему военные вынуждены судиться за обещанные государством деньги и как это правильно сделать? Рассказывает адвокат

При защите прав военнослужащих юристы сталкиваются с уникальными случаями

Проблемы с получением денежного довольствия, выплат после ранения, прохождением военно-врачебных комиссий, а также судебная волокита после отказа выполнять приказ из-за назначения на должность, не соответствующую специальности. С такими вызовами сталкиваются военнослужащие, защищающие страну на фронте. Для доказательства своей правоты бойцы тратят долгие месяцы, при этом продолжают служить и добиваются справедливости только благодаря помощи юриста.

Об этом стало известно из своих источников и от адвоката из Запорожья Ольги Зелинской, которая рассказала несколько историй, когда бюрократизм лишил украинцев права на достойную оплату.

Водитель "Града" превратился в пулеметчика

14 месяцев без единой копейки служил в одном из воюющих на Запорожском направлении подразделений 30-летний Алексей (имя изменено из соображений безопасности. — Авт.). Он сирота, но имеет жену и стал на защиту Украины добровольно. Прошел обучение за границей и уже на Родине освоил военную профессию в соответствии с состоянием здоровья и получила направление в боевое подразделение. Но вместо передовой оказался сначала в СИЗО, а затем, хоть и вернулся на службу, был отстранен от исполнения каких-либо обязанностей и даже лишен нормального питания.

— Еще в 2022 году Алексей провел два месяца в Великобритании, где прошел курс молодого бойца, — рассказала предысторию Ольга Зелинская. — Подготовка была очень серьезной и направлена в значительной степени на формирование выносливости. Например, ребята рыли окопы, а затем должны были сидеть в них в течение четырех часов под искусственным дождем. Нельзя было даже шевельнуться, чтобы не выдать себя условному врагу.

Также они в полной экипировке, с боекомплектом (все это весило 60-70 кг), должны были преодолевать значительные расстояния по лесам, горам. Это было трудно, но эффективно. Как говорил Алексей, если бы все наши бойцы имели такую подготовку, большинство из них в реальных боевых условиях оставались бы живыми.

Права военных, в том числе в части выплат, Ольга Зелинская отстаивает с 2014 года.

Но для моего подзащитного это имело определенные последствия, потому что он "сорвал" колени, о чем имел справку, выданную британцами. Именно поэтому по возвращении в Украину он был отобран для подготовки на водителя военной техники типа РСЗО "Град" — это ВОС (военно-учетная специальность) №790. Получал он эту профессию в воинской части в Житомирской области, в соответствии с телеграммой от Генерального штаба ВСУ "Об организации подготовки военнообязанных в количестве 800 человек в учебном центре". Такой ответ мне дали впоследствии на мой адвокатский запрос.

6 декабря 2022 Алексея, согласно приказу, исключают из этого учебного центра и в документе отмечают, что его и других лиц нужно направить в автомобильные подразделения. Уже на следующий день его зачисляют в 128-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, где через месяц назначают на должность... наводчика пулеметного отделения.

Но как он может им быть, если его готовили совсем к другому, а здесь нужно уметь действовать в составе расчета, разбираться в координатах, рассчитывать угломеры, наводить оружие и т.д. И когда он получает приказ идти на штурм, пишет рапорт, что не может его выполнить из-за отсутствия профессиональной подготовки.

При этом он говорит, что готов быть водителем — как это было под Бахмутом, где он вывозил раненых, несмотря на то, что должен был сидеть за рулем боевой машины. В ответ командование обращается в ДБР, те показательно на камеру задерживают Алексея и еще нескольких бойцов (остальные отказались от выполнения приказа по другим причинам), надевают наручники и отправляют в СИЗО, — рассказывает юрист.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 402 Уголовного кодекса Украины (неподчинение, совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке). И хотя по таким делам в большинстве случаев суд избирает меру пресечения без возможности внесения залога, в случае с Алексеем такая альтернатива была предоставлена. Поэтому через 11 дней после задержания и внесения определенной суммы он смог оказаться на свободе.

— В тот же день, когда его освободили из СИЗО, Алексей вернулся в расположение части, как того требует закон, — продолжила рассказ Ольга Зелинская. — То есть человек должен был по-прежнему служить и параллельно бороться за себя, потому что расследование продолжается, а наказанием за неповиновение может стать от 5 до 10 лет за решеткой. Когда я присоединилась к делу, были собраны доказательства того, что Алексей действительно прошел подготовку совсем по другому направлению и мы надеемся на оправдательный приговор.

Но пока длится судебное разбирательство, возникали другие вопросы, требовавшие моего вмешательства. Сначала я получила звонок от Алексея: "Ольга Сергеевна, что мне делать? Меня не кормят, делать ничего не дают". Я требую прокурора объяснить, что это за издевательство над военными, он меня уверяет, что такого не может быть, но странным образом после моего обращения ситуация изменилась. Т.н. "штрафникам" стали привозить продукты

Денежное довольствие военный получил только после вмешательства адвоката.

Постепенно Алексея начали ставить в наряды, на охрану, но на штурмы не посылали, при этом в течение 14 месяцев (!) не платили денежное довольствие, ничего, ноль! Мотивировали тем, что против него открыто уголовное производство, когда будет решение суда в его пользу, тогда он все и получит. Но он не отстранен от службы, не удерживается в СИЗО и не находится в распоряжении командира.

Когда я делала запросы для выяснения его статуса, то дважды из части получала ответ, что Алексей "находится в должности пулеметчика-наводчика и исполняет обязанности военной службы в той же роте". И только после очередного запроса с разъяснением действующего законодательства и ответственностью, предусмотренной за его нарушение, мужчина наконец-то получил 14 зарплат сразу, — говорит юрист.

На претензии ответ один: "Идите в суд!"

Ольга отмечает, что случай со столь длительным периодом невыплаты денежного довольствия в ее практике первый. Хотя были и другие, когда военные не получали в полном объеме денежные средства, на которые имеют право. Часто это касается компенсации за ранения или травмы.

— Когда военнослужащий получает ранение, оказывающий помощь медик или санинструктор заполняет первичную медицинскую карту (форма 100), — объясняет тонкости юристка. — В документе должны быть указаны данные бойца, подразделение, к которому он принадлежит, факт, что ранение получено во время выполнения боевого задания, время поступления в стабилизационный пункт и т.д. На основе этой карты воинская часть должна выдать справку об обстоятельствах травмы, которая является основанием для оформления выплат, получения социальных гарантий, протезирования в случае увечья и т.п.

По закону эта справка должна быть составлена в течение пяти дней после получения ранения и еще столько же дней дают на то, чтобы ее отправить в медучреждение, где лечится боец, или в ТЦК. Но представьте, сколько раненых у нас, а в бригаде один-два, максимум три юриста. А кроме таких справок есть еще адвокатские запросы, другие документы, конечно, в эти сроки никто не вкладывается.

Что происходит дальше? Боец проходит лечение, после которого он направляется на медицинское освидетельствование в ВЛК, которая устанавливает степень пригодности к военной службе. Но без указанной справки об обстоятельствах получения ранения, в документах будет указано, что оно "не связано с защитой Родины", а "получено в результате выполнения военной службы.

И когда дело дойдет до оформления выплат, человеку откажут именно из-за такой формулировки, хотя это вина части, что справка не была предоставлена вовремя. Когда им за это выдвигают справедливые претензии, ответ один: "Идите в суд!" При этом дается только месяц с момента невыплаты средств для подачи искового заявления, не успел — получаешь отказ в открытии производства. И начинается семь кругов ада – написание рапортов, обращений, переговоры с воинской частью и т.д.

Не знаю, сознательно или нет это делается, но имеем такую ситуацию. Точно скажу, что часто плохо ориентируются в законодательных нормах сами юристы подразделений, и военнослужащие плохо знают свои права.

У меня в работе есть случай, когда бойец Нацгвардии был травмирован еще в декабре 2022 года — его переехало авто. Он находился несколько недель в коме, перенес не одну операцию, прошел реабилитацию за границей. В общем, процесс лечения длился непрерывно 240 дней (!), но все это время мужчина не получал 100 тыс. гривен в месяц, предусмотренные постановлением Кабмина от 28 февраля 2022 года №168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время военного положения".

В части Нацгвардии сначала вообще отказывались делать выплаты за время лечения, а затем насчитали определенную сумму..

Впоследствии выяснилось, что военный не прошел ни одну ВЛК, соответственно, и не была определена степень травмы. Затем комиссия выдала справку, оформленную ненадлежащим образом, и переделывали ее в Территориальном медобъединении МВД в Запорожской области трижды! И дальше уже после рапорта с четким изложением всех оснований для получения вознаграждения, поданного в воинскую часть, в феврале 2024 года бойцу насчитали и выплатили 415 тыс. гривен. Но мы на этом не останавливаемся, потому что сумма должна быть вдвое больше, так как кроме периода пребывания в больнице было еще амбулаторное лечение, — говорит юрист .

Ольга Зелинская добавляет, что ситуация с прохождением ВЛК в целом непростая. Бывают случаи, когда медики комиссии указывают неверные данные, что влияло на окончательное заключение. А обжаловать решение — дело длительное и непростое.

- Есть у меня случай: военнослужащему померили на ВЛК давление, а он перед этим провел три часа под кабинетом, то есть находился в спокойном состоянии, — приводит очередной пример юристка. – Показатели были 160/110, а это свидетельствует о гипертонии II степени. Этот же диагноз указан в анамнезе во время лечения, который боец проходил после ранения. Но на выходе в акте указана гипертония I степени.

Когда невыполнение требований командира квалифицировали как админнарушение, Зелинской удавалось доказывать отсутствие состава нарушения.

Начинаем разбираться, требую по адвокатскому запросу акт медицинского обследования, а там другие цифры — 120/80. Оказывается, что реальные показатели были написаны карандашом, затем вытерты и заменены "нужными", поэтому мужчину признали годным к службе (это было еще до введения в действие нового закона). А ему 58 лет, кроме повышенного давления, у него туберкулез, сахарный диабет, гонартроз коленных суставов, проблемы с позвоночником.

Мы обратились в суд, но проблема в том, что он не может дать оценку диагнозу, а только процедуре прохождения комиссии. Поэтому мы жалуемся в центральную ВЛК. Я по каждому случаю выписываю 6, 8, 14 страниц, где указаны все диагнозы плюс куча приложений с результатами обследований. В ответ получаю от комиссии, которая занимается Нацгвардией, одинаковые ответы: местная ВЛК приняла правильное решение, требований действующего законодательства не нарушила, если вас что-то не устраивает, проходите комиссию еще раз.

Именно поэтому мы боремся, чтобы суд обязал комиссию выполнить свою работу, собраться, пересмотреть все документы, провести, если есть какие-то сомнения, независимое обследование, а потом выносить вердикт — годен человек или нет. Не знаю, каким будет решение, но это однозначно длительный процесс, — говорит юрист.

Почему трудно добиться справедливости

Ольга Зелинская отмечает, что опыт сотрудничества с защитниками Украины и отстаивание их интересов в очередной раз убеждает: при отсутствии военного судопроизводства добиваться справедливости крайне сложно. И его возобновление на третьем году полномасштабной войны просто необходимо.

— Беда этой системы в том, что рассмотрение дел по несению или прохождению военной службы возложено на судей общей юрисдикции — тех, кто рассматривал вопросы выплаты алиментов, какие-то семейные или жилищные споры, максимум обычные уголовные дела, — отмечает Ольга. — К тому же это в подавляющем большинстве женщины, которые не разбираются даже в элементарных вещах вроде военно-учетных специальностей.

Что уж говорить об уставах, которые разные даже в ВСУ и Нацгвардии, а есть еще другие военные формирования, у каждого куча инструкций, приказов, подзаконных актов. И все это нужно хотя бы не досконально знать, а хорошо ориентироваться. При том, что я в этом "варюсь" с 2014 года, то иногда открываю для себя Америку, постоянно советуюсь со знакомыми, причастными к военной сфере, изучаю документы. В то же время для судей не проводят никакие обучения или семинары, на что они сами жалуются.

И, конечно, для них хорошо, когда военнослужащий признает свою вину, тогда можно обойтись одним заседанием – назначить наказание и закрыть дело. Но когда речь идет о попытке добиться оправдательного приговора, тогда разбирательство продолжается не только месяцами, годами. Основная проблема — необходимость допроса во время судебного разбирательства всех свидетелей, допрошенных в рамках уголовного производства. А это побратимы, командиры роты, а то и бригады.

Например, свидетели по одному делу сейчас в составе подразделения находятся на левом берегу Днепра в Херсонской области, то есть они должны сорваться с боевых позиций и приехать за 700 км в Запорожье. Это просто бред! А бывает, что и в живых мало кто остался, потому что прошло уже 1,5-2 года с момента событий, которые фигурируют в деле.

В общем, пока дойти до приговора ни в одном уголовном деле не удалось именно из-за описанных моментов. Есть надежда по одному из них поставить точку в июне. Там свидетели стороны обвинения не явились пять или шесть раз, и если это не произойдет в очередной раз, суд вынесет решение рассмотреть дело на основании имеющихся доказательств. Тогда у прокурора не будет возможности в апелляционной жалобе обозначить это как неполноту судебного разбирательства, потому что он сам не обеспечил явку свидетелей, несмотря на то, что ему давали такую возможность многократно, — резюмирует юрист.

Как сообщал "Телеграф", военнослужащие, признанные судом виновными в совершении тех или иных преступлений, отбывают наказание в 307-м отдельном дисциплинарном батальоне.