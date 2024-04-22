"Тюрьма" для ВСУ: как живет единственный в Украине дисбат и в каких условиях держат осужденных военных

Узников кормят не хуже других военных и разрешены свидания за хорошее поведение

В структуре ВСУ существует одна уникальная закрытая военная часть – 307 отдельный дисциплинарный батальон. Расположена она на восточной окраине Киева. Именно здесь отбывают наказание военнослужащие со всей Украины, совершившие преступления во время прохождения службы. Это особенная тюрьма для военных, где по задумке государства их можно и нужно перевоспитать.

Кто и как попадает в эту тюрьму? За какие "грехи"? В каких условиях содержатся в дисбате осужденные и сколько сидят, читайте в материале "Телеграфа".

Кого отправляют в дисбат

Согласно положениям Уголовно-исполнительного кодекса Украины, содержание в дисциплинарном батальоне – одна из форм исполнения наказания. По решению суда, в дисбат могут отправить любого военного: от солдата-срочника до кадрового офицера. Правда, к военным женщинам такой вид наказания не применяют.

Преступления, за которые военный может загреметь в дисбат, преимущественно также военные: неповиновение, неисполнение приказа, сопротивление начальнику, нарушение уставных правил, самовольный уход из воинской части, уничтожение или потеря военного имущества, нарушение правил полетов.

Впрочем, согласно реальной судебной практике, попасть в дисбат военный может за любое преступление.

Например, летом прошлого года суд в Одесской области назначил два года дисбату заместителю командира воинской части, требовавшего взятку от вдовы погибшего нацгвардейца. Фемида квалифицировала его действия по статье 369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием", а никакой дисбат за это преступление не предусмотрен. Но одновременно Уголовный кодекс предусматривает, что суд "учитывая обстоятельства дела и личность осужденного", может заменить лишение свободы содержанием в дисциплинарном батальоне.

Важный нюанс: держать в дисбате больше двух лет нельзя, так что если преступление, совершенное военным, предусматривает более длительное наказание, то такого осужденного отправят в обычную тюрьму.

Как туда попадают

После того, как приговор суда вступает в законную силу, осужденного военнослужащего под конвоем Военной службы правопорядка доставляют в дисбат. Перед этим осужденный должен пройти медицинское освидетельствование, получить сезонную одежду и помыться в бане. Такие правила.

По прибытии в дисбат – еще один медосмотр и, конечно же, полный обыск. Из личных предметов здесь можно иметь только очки, средства гигиены, книги, ручку и карандаши и конверты с бумагой.

С каждым вновь прибывшим командир дисбата должен поговорить по душам: узнать состав семьи, образование, чем занимался до военной службы, выслушать жалобы, пожелания и даже узнать о религиозных убеждениях.

Все ордена, медали, знаки отличия у военного, конечно же, заберут и положат в специальный сейф на хранение. Здесь все осужденные, вне зависимости от предыдущих заслуг, в звании солдата: никаких погон или знаков различия. Правда, офицеров все же держат отдельно.

Вместо барака – казарма, а все остальное как в обычной тюрьме: высокий забор, металлическая решетка на дверях и окнах, сигнализация, электромеханические замки, система видеонаблюдения и военный конвой. Судя по открытым данным, охраняет осужденных конвой с собаками, ведь на платформе Prozorro дисбат регулярно проводит тендеры на закупку сухого корма для служебных животных.

На сон для осужденных предусмотрено не менее 8 часов в сутки, а кормят здесь трижды в день, причем заключенные едят не какую-нибудь баланду, а питаются по тому же рациону, что и обычные солдаты ВСУ: яйца, масло, сало, рыба, мясо, овощи, соки и даже мед.

Как исправляют "залетчиков"

В основном трудом. Приобщать военных дисбата к боевым действиям нельзя, однако шестидневная рабочая неделя с одним выходным – в обязательном порядке. Ведь цель такой формы наказания, как говорится в законе, это "исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду и военной службе".

При этом осужденные могут работать как в мастерских самого дисбата, так и далеко за пределами этой особой воинской части, например, на строительстве инженерных сооружений или восстановлении инфраструктуры населенных пунктов, пострадавших в результате войны.

Кстати, работают осужденные военные не бесплатно. Заработная плата (а это не менее 8 тысяч гривен в месяц) "капает" на их лицевые счета, а во внимание принимают даже переработки в выходные. Кроме того, за ними сохраняется даже ежемесячное денежное довольствие: оклад плюс надбавки за звание и выслугу лет.

Какие условия содержания

На что же можно потратить деньги, сидя за высоким забором? Варианты есть. Например, осужденным военным на свои деньги можно покупать продукты (закупки происходят, конечно же, централизованно), платить за прессу и даже платить за интернет и мобильную связь. Именно так: пользоваться этими благами цивилизации официально разрешено, но под наблюдением администрации. Впрочем, согласно отчету Офиса омбудсмена сентября 2022 года, в реальности администрация дисбата не создала условий для пользования осужденными интернетом.

Также военным в дисбате можно получать и отправлять письма на свободу. Их содержание администрация читать не будет, однако проверять входящую корреспонденцию на запрещенные предметы (например, наркотики) – обязательно.

Всем осужденным в дисбате разрешены свидания с родными и близкими. Краткосрочные свидания (до четырех часов) предоставляют раз в месяц (за примерное поведение могут и чаще), а вот долгосрочные — раз в квартал. Во время долгосрочного свидания можно даже проживать с родным человеком трое суток в специально оборудованной комнате и лакомиться вкусностями из дома. На долгосрочное свидание можно приносить еду, но алкоголь под табу.

Кстати, если осужденный военный решил вступить в брак с любимой во время пребывания в дисбате, то досрочное свидание ему будет бонусом вне очереди.

Как выйти из дисбата

Отбывая наказание, военные могут вполне легально выйти за пределы "зоны" на неделю. Но в исключительных случаях: смерть или тяжелая болезнь близкого родственника или стихийное бедствие, повредившее имущество военнослужащего и его семьи. Однако чтобы получить такое разрешение от администрации, осужденный должен быть на хорошем счету и не нарушать дисциплину. Тогда ему даже билеты на поезд купят за государственные средства.

После отбытия половины срока заключения, при условии, что у бойца не было серьезных "залетов", он может претендовать на условно-досрочное освобождение. Если суд пойдет на встречу и уволит военного с дисбата, то даже судимости в дальнейшем у него не будет.