Как ограниченно пригодному к службе отказаться от выполнения боевой задачи: объяснение адвоката

Неправильные действия могут привести к уголовной ответственности

Человек, ограниченно пригодный к службе, должен подать рапорт командиру, если не может выполнить боевое задание. Если он этого не сделает и откажется выполнять приказ, то его действия квалифицируют как неповиновение и могут привлечь к уголовной ответственности.

В письменном рапорте военнослужащий должен объяснить, почему он не может выполнять боевое задание. Объективными причинами могут быть определенные болезни, рассказала адвокат Светлана Ярошенко в эксклюзивном интервью "Телеграфу".

"Есть четкий перечень заболеваний, которые определяют степень годности человека к службе в мирное и военное время на определенных должностях. И если человек не пригоден именно к службе в Десантно-штурмовых войсках, то может быть вполне пригоден к службе в других родах войск. Речь идет не только о здоровье, но и о профессиональном уровне, уровне подготовленности к выполнению задачи, на которую отправляются военнослужащие", ― объясняет адвокат.

Именно поэтому не стоит считать, что ограниченно пригодные совсем не могут быть полезны для армии. Их направят на выполнение задач, которые будут в их компетенции. Однако если военный не выполнит приказ и не подаст письменный рапорт, его ждут неприятные последствия.

"Если исполнению приказа препятствуют объективные обстоятельства, то боец должен уведомить об этом в письменном рапорте, объяснив, почему не может выполнить приказ. Военного не перевели в другой вид войск или не захотели, это одно дело. Но неисполнение приказа без подачи рапорта и без объяснения влечет уголовную ответственность. Это может квалифицироваться как неповиновение или неисполнение приказа", ― сказала Ярошенко.

Читайте полное интервью в материале "Телеграфа": "Как раненая левая нога становится правой. Юрист объяснила, почему боец должен следить за оформлением медицинских документов".

Ранее "Телеграф" писал, могут ли вручить повестку во время отпуска. Об этом говорится в законе о военной службе.