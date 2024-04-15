"Можно будет привлечь на службу, но...": в Минобороны прокомментировали повторную ВЛК для людей с инвалидностью

В Украине наблюдались случаи с получением инвалидности через коррупционные схемы

Украина не рассчитывает, что среди бойцов, которые после начала полномасштабной войны получили 2 и 3 группы инвалидности и должны пройти повторное ВЛК, будет много тех, кого можно привлечь к службе в Силах обороны. Об этом сказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

Соответствующее заявление спикер сделал в эфире телемарафона. Так, по его словам, прежде всего нужно мотивировать тех, кто готов защищать Родину и до сих пор не сделал этого.

"О том, что там (среди бойцов с инвалидностью — прим. ред.) огромный мобилизационный потенциал наверняка об этом говорить не приходится. Какой-то процент можно будет привлечь к службе в Силах обороны, но, прежде всего, мне кажется, что надо мотивировать тех, кто готов и сомневающихся, но понимает необходимость защищать Родину", — добавил спикер.

Вместе с тем он отметил, что в Украине наблюдались случаи с получением инвалидности через коррупционные схемы. Но о коррупционной составляющей можно говорить уже по итогам процесса прохождения ВЛК людьми, которые получили группы инвалидности после вторжения россиян.

По словам Лазуткина, если будет большое количество людей, которым не подтвердили инвалидность, на это обязательно обратят внимание правоохранители.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта о мобилизации №10449. В нем, в частности, говорится, что военнообязанные, получившие инвалидность II и III группы с начала широкомасштабной войны, должны пройти повторную ВЛК для подтверждения состояния здоровья.