Укр

Мобилизация равна отправке на "ноль"? Сколько призывников на самом деле попадает на передовую

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Минобороны Украины Новость обновлена 14 мая 2024, 15:43

Мобилизованных далеко не всегда отправляют на передовую

Уже 18 мая в Украине вступит в силу новый закон о мобилизации. Из-за этого многие украинцы переживают, что они обязательно попадут на передовую, однако в реальности туда отправляют далеко не всех.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в интервью "Телеграфу" для материала "Кого принудительно доставят в ТЦК и что нужно сделать каждому: все о мобилизации после 18 мая".

По его мнению, механизм со штрафами не будет стимулировать повышение мобилизации.

"То есть, да, он улучшит мобилизацию. Но все равно будут люди, которые смогут заплатить один-два штрафа, а потом все равно спрятаться. Надо понимать, что люди, которые не хотят воевать, все равно будут искать как уклоняться", — считает он.

На его взгляд, проблема в другом. Федиенко считает, что история о мобилизационной кампании в Украине была информационно провалена с самого начала.

"Вроде бы, если тебя мобилизуют — обязательно убьют, а если уже вручили повестку — обязательно отправят на "ноль". Но нужно понимать, что на передовую попадает всего 10-15%. Все остальные мобилизованные занимают должности по куче других специальностей, которые на фронте нужны не меньше, чем в гражданской жизни. Нужны и простые бухгалтеры, экономисты, логисты и электрики. К тому же ни одному командиру не выгодно отправлять на ноль немотивированных людей", — объяснил член комитета ВР.

Напомним, ранее мы писали о том, что изменится для мужчин в Украине с 18 мая.

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#Украина #Война #Мобилизация