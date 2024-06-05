Что дальше будет с ценами на свет и почему на зиму лучше уехать из города: экс-министр энергетики о том, "чего не скажет власть"

Может ли быть во время войны "справедливая цена" на электроэнергию?

В информпространстве обсуждают заявление замминистра энергетики Светланы Гринчук о том, что 4,32 грн/кВт*ч — это тариф, который ниже рыночной стоимости электроэнергии. А рыночная цена – 7,5 грн. У экспертного сообщества и потребителей возникли опасения, что нас готовят к повторному повышению тарифов на электроэнергию. В то время как общество до сих пор еще пытается подсчитать, какими будут новые счета за коммуналку.

Как формируются цены на электроэнергию, следует ли уезжать из городов на зиму, а также о чем не может сказать президент или премьер-министр, "Телеграфу" во время блиц-интервью рассказал экс-министр энергетики Украины Иван Плачков.

"Тарифы на электроэнергию не менялись годами"

– Какова справедливая цена кВт*ч сегодня? И можем ли мы говорить о справедливой цене в условиях, когда энергосистема разбита и вливать в нее нужно миллиарды – то есть, это бездонная бочка?

– Справедливую цену сегодня определить очень тяжело, потому что действительно энергосистема разбита, потери невероятны. Цена действительно гораздо больше, чем 4,32 грн. Надо иметь в виду, что у нас очень сложный энергорынок – модель современная, европейская, но она не подходит для работы в условиях войны.

Почему сейчас сложилась такая ситуация? Потому что решения о тарифах на электроэнергию для населения за все годы независимости Украины не имели ничего общего с себестоимостью, экономической обоснованностью и т.д. Они всегда рассматривались через призму электоральной, политической, рейтинговой составляющей. Поэтому они не менялись годами.

У нас инфляция каждый год есть, а тарифы для населения не менялись по 5-6 лет. Поэтому они не соответствовали себестоимости электроэнергии – были втрое меньше.

Сегодня при том, что энергосистема разбита, мы потеряли большое количество генерирующих мощностей, распределительных, трансформаторов, подстанций, нам нужны средства даже не для того, чтобы восстанавливать, а чтобы стабилизировать ситуацию. Чтобы не случилось тотального блэкаута.

– У нас есть немалая помощь иностранных партнеров. Люди же — выживают…

– Помощи, которая приходит из европейских стран и оборудованием, и деньгами для энергетиков, недостаточно, поэтому правительство приняло решение поднять тарифы. И понятно, что нельзя сразу поднять тарифы для населения до рыночной цены. Поэтому определили цифру 4,32 грн/кВт*ч.

"Надо очень жестко контролировать, на что пойдут деньги"

– Реакция общества говорит о неготовности к этим ценам. А мы еще не получили платежки.

– Я не могу комментировать, своевременно это решение или нет. Но тарифы нужно определять следующим образом. Первое – в тарифы на электроэнергию для населения обязательно нужно вкладывать инфляционную составляющую — независимо от политического контекста.

Во-вторых, поднимать тарифы постепенно. Если бы мы это сделали еще четыре-пять лет назад, сегодня пришли бы к более или менее реальным цифрам. К сожалению, я еще раз повторю, что электоральная составляющая доминировала, и вот правительство вынуждено сейчас таким скачком поднимать тарифы.

Посмотрите, как растут цены на продукты питания, товары и услуги – они рыночные. Мы же не останавливаем цену на лекарства, а ведь это тоже социальная вещь. А почему мы их не фиксируем? Или цены на пищевые продукты?

И только электроэнергия, вода и тепло выведены из этого рыночного алгоритма.

– Мы услышали заявление, что 4,32 грн – это себестоимость 1 кВт*ч. Пока этого может быть достаточно, учитывая масштабы разрушений?

– Этого недостаточно. Энергетики вынуждены так сказать, возможно, для того, чтобы не было социального возбуждения.

– По вашему опыту, понимание ситуации — может ли быть еще одно повышение тарифов до конца года?

– Не думаю, что будет. Но на самом деле – трудно сказать. Видите сколько отключит сегодня по Украине. Я сейчас в Бессарабии, у нас уже десять часов нет электроэнергии. А если еще будут повреждены какие-то объекты или подстанции и так далее, мы должны выбирать – будем ли мы платить за электроэнергию и она будет, или мы не будем платить, и ее не будет.

А еще сложная ситуация с теплом – посмотрите, что происходит в Харькове. Ситуация очень угрожающая.

Следует понимать, почему приняли такое решение. И одновременно – смотреть, как тратят эти деньги, чтобы не было лишних заработных плат, непонятных тендеров, закупок по завышенным ценам и так далее. С одной стороны – нужно поднимать цены, а с другой – нужно очень жестко контролировать, на что пойдут средства.

– Насколько такое повышение может реально помочь энергосистеме? Ее разрушают и разрушают каждый день. Недавно был очередной прилет по Днепровской ГЭС, и не только.

– Восстановить энергосистему за эти средства, конечно, невозможно. Эти средства могут помочь стабилизировать энергетику, чтобы мы прошли это лето и зиму. Я не могу сказать, каким будет этот вклад в процентах – это 10% или 20%, у меня нет цифр и расчетов. Но они могут помочь обеспечить, например, баланс производства и потребления, надежность транспортировки электроэнергии. Чтобы мы могли сделать четкие графики отключений по два часа. И мы могли четко понимать: с 10:00 до 12:00 электроэнергии нет, с 12:00 до 14:00, с 14:00 до 16:00 нет и так далее. Чтобы люди могли ориентироваться и строить свои графики. Сегодня у нас аварийные отключения.

"На всякий случай нужно иметь план "Б"

– Вы наделали шума высказыванием в одном из последних интервью о том, что нам нужно в перспективе выезжать из городов в села, где есть отопление дровами и тому подобное. Все так плохо?

– Я говорил именно о зиме. Ну, смотрите, если взять город Харьков. Что будут делать харьковчане при температуре –20 градусов без отопления? Ну, скажите, пожалуйста, что им делать? А что делать, если в городках будет какое-нибудь попадание по подстанции и люди будут оставаться без электроэнергии на 15 часов? Это будет Алчевск. Поэтому я призвал на всякий случай иметь план "Б". Мы слышим, что все стабилизируют, все будет хорошо. Но ведь вы видите, что происходит? И ситуация не зависит от премьер-министра или президента. Мы знаем, от кого это зависит. Очередная массированная ракетная атака на электрические сети – и может не стать электроэнергией и тепла. Поэтому, во-первых, нужно договориться со знакомыми, родными в сельской местности, чтобы хотя бы на время иметь возможность уехать или вывезти детей и стариков.

Во-вторых, сейчас нужно готовить пункты незламности на много человек — не десятки, сотни. С генераторами, отоплением и т.д. Это же война, это жестокая война.

Мы, взрослые, останемся в городах, и даже не будем работать, а бороться. Но рисковать детьми или пожилыми людьми мы не можем. Давайте не будем паниковать, а будем готовиться. Я понимаю, что это не может сказать президент или премьер-министр, а могу.