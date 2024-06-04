Миссия — пережить зиму: спасут ли мини-котельные и что для этого нужно

После массированного удара россиян 22 марта 2024 года Харьковщина потеряла Змиевскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ-5. Сегодня общины Харьковщины ищут решения и средства на тепло зимой

В худшем варианте развития событий, наработанные ими решения могут потребоваться и в других регионах. Хотя, как не раз говорили "Телеграфу" эксперты рынка энергетики, думать о децентрализации энерго- и теплогенерации стоило с самого начала войны.

Три "золотые" котельные

У Песочинской общины на Харьковщине лучшее положение, чем у многих других соседей — она находится как "за спиной" Харькова относительно российской границы. Однако не везет ее жителям в том, что единственным источником теплоснабжения здесь была Харьковская ТЭЦ-5. Сегодня она не работает. В общине надеются на ремонтные раюоты на станции, но просчитывают вариант установки трех котельных, которые бы производили 30 МВт*ч электроэнергии: одна на 20+ МВт*ч, на 5 МВт*ч и на 2 МВт*ч, — рассказал поселковый председатель Олег Чернобай. Под их установку отведены земельные участки. получили технические требования Харьковских тепловых сетей относительно строительства новых модульных котельных. В многоэтажках здесь проживает более 16 тысяч человек, среди которых старики и дети. На кону – вопрос выживания.

Более 16 тыс. песочинцев живет в многоэтажках и захлестнут от централизованного отопления

У песочинцев нет средств на строительство необходимых котельных. Общество обратилось в Харьковскую областную военную администрацию, ищет средства по международным партнерам. Их вопросы рассматривались на профильном подкомитете Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Две самые маленькие котельные — это уже 22 млн грн, заключает Олег Чернобай:

– У нас есть устная договоренность с представителями ЮНИСЕФ о выделении нам 22 миллионов гривен на приобретение модульных котельных крепостью 5 МВт*ч и 2 МВт*ч. Но еще никакие документы не подписаны, поэтому мы пока не понимаем, где взять средства на реализацию всех объектов. Мы сами не стоим на месте: выделили средства на проектную документацию, получили технические требования, выделили землю.

2 млрд грн для Харьковщины — необходимо, но недостаточно

В Харьковской области есть еще два общества, которые рискуют зимовать без тепла, если ТЭЦ-5 и Змиевская ТЭС не возобновят свою работу — Солоницевское и Слобожанское. Надеяться на строительство станций стоит, но лучше отстроить альтернативные/аварийные котельные, говорят и в Харьковской областной военной администрации.

– Ориентировочная стоимость этих котельных для трех общин – около 400 млн грн, – говорит заместитель председателя ХОВА Михаил Харнам. В ХОВА надеются на обещание правительства выделить 2 млрд грн на строительство котельных в Харькове и области. Ее озвучили на совещании, которое проводил Премьер-министр. В случае получения этих средств три пострадавших общины могут получить 400 млн грн.

Правда, потребности области больше, но объем в 2 млрд грн был определен премьер-министром как сумма, которую сегодня можно выделить из Резервного фонда.

Солоницевское общество ведет переговоры об установке модульной котельной мощностью 4 МВт*ч.

– Если все просчеты подтвердятся, и нам этой мощности хватит, то на следующей неделе партнеры могут нам ее выслать, – говорит председатель Солоницевского поселкового совета Андрей Литвинов. – Установка одной такой котельной по опыту Харьковских тепловых сетей занимает от 5 до 7 месяцев.

Поэтому даже при наличии котельных этот проект можно воплотить в жизнь ближе к концу года. И тут возникает вопрос – а что будет с теми общинами, которые не беспокоятся об отоплении летом?

Заместитель министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Наталья Хоцяновская уверяет: министерство ведет работу с международными партнерами по поставкам газопоршневых электростанций и блочно-модульных котельных.

– Для Харькова требуется 37 газопоршневых генерационных установок. Предоставление 17 единиц подтверждено USAID, 6 единиц – UNISEF. По пяти ведутся переговоры с потенциальными донорами. Кроме того, 30 единиц блочно-модульных котельных необходимы для предприятий инфраструктуры города Харькова. Предоставление 17 из них подтверждено донорами, по двум ведутся переговоры.

О проблемах трех отрезанных от теплоснабжения общин, замминистра, по ее словам, знает. Однако пока переговоров с донорами, которые могли бы обеспечить эти общества оборудованием, не велось.

Контроль за ситуацией должен идти от общества

По словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, украинцам нужно активно действовать уже сейчас, чтобы оборудование, которое было поставлено в общины, подключили, и оно начало работать.

– В Харькове предлагают поставить контейнерные котельные, и это совершенно верный шаг. Это нужно делать прямо сейчас, более того – это нужно было делать еще год-два назад. То же – с газопоршневыми установками (когенерационными, способными генерировать и электроэнергию, и тепло). Эти установки в общинах стоят по году не подключенными. По моей информации, из 90 переданных USAID установок подключены единицы, – говорит эксперт.

Так что закупить или договориться о поставках от партнеров оборудования это первый шаг. А дальше украинцам, желающим быть зимой с теплом, стоит взять все процессы под свой контроль.

– Общество выбирает местную власть, поэтому местные власти реагируют на запросы общин. Нужно влиять на них и заранее поднимать вопрос отопления, – говорит Попенко.

По его словам, одна из причин того, что оборудование не было установлено — потому что община не знает, как это сделать правильно, и страх перед проверками в этом году был больше страха холодной зимы. Вторая причина – финансы.

Для того чтобы установить газопоршневую установку, нужно от 4-5 до 30 млн грн. И 4-5 месяцев на разработку проекта, выполнение строительных работ и подключение.

– Человек может написать запрос местному депутату, народному, мэру. Не надо ждать, пока придет зима и начнутся проблемы, – подытоживает эксперт.