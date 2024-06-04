Света не будет по 10 часов в сутки? В Раде сделали неутешительный прогноз

Повышение тарифа не повлияет на ситуацию

В Украине отключение света может происходить на 10 часов в день. Такой сценарий возможен при существенном снижении температуры воздуха.

Об этом в эфире Киев24 рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк. По его словам, повышение тарифа на электроэнергию не позволит в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом.

"Мы должны с вами еще понимать, что объективно, и это самый главный момент сейчас, еще более главный, чем сам тариф на электроэнергию. Мы должны сегодня все говорить откровенно, что поднятие тарифа на электроэнергию не даст возможности все равно в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Потому что ситуация на самом деле сверхсложная. Зимой она будет, к сожалению, еще сложнее", — подчеркнул нардеп.

По словам Нагорняка, украинцы должны рассчитывать, что зимой будут "не сильно оптимистичные сценарии". Он подчеркнул, что при температуре минус 10 по Цельсию свет может быть 12-14 часов в сутки, таким образом, 10 часов в сутки украинцы могут быть без света.

Напомним, 31 мая правительство приняло решение об установлении единой фиксированной цены для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч без дифференциации по объему потребления. Такую цену украинцы увидят в платежках до конца апреля 2025 года.