Повышение тарифов не поможет: свет в Украине могут выключаться еще чаще, особенно в Киеве

Дефицит в системе увеличится и может быть особенно велик уже в июле

После повышения тарифов на свет могут возникнуть более серьезные отключения. Это связано с летом, тогда ремонтная компания из-за жаркой погоды и роста потребления станет дороже.

Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Дефицит генерирующих мощностей привел к тому, что в стране снова вернулись к графикам отключения света в пиковые часы. Повышение тарифов на электричество — это возможность профинансировать ремонты государственных электростанций, сократить долги на рынке и оздоровить финансовую ситуацию в энергетических компаниях", — говорится в сообщении. .

Есть риск того, что после повышения тарифов энергоснабжение будут ограничивать еще сильнее. Это связано в первую очередь с летом. Тогда же ремонтная компания из-за жаркой погоды и роста потребления станет дороже.

"Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно велик уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", — заявил Омельченко

Больше всего ощутят будущие отключения света киевляне, ведь сейчас определение лимитов не учитывает наличие критической инфраструктуры, которой в столице много и иногда работает на всю страну.

Именно поэтому отключений в Киеве на прошлой неделе было больше чем в среднем по стране, отметил эксперт.

Напомним, в Украине уже с июня должны вырасти тарифы на электроэнергию. В течение недели до конца мая правительство примет окончательное решение по этому поводу и установит новую стоимость. Ведь уровень тарифов на электроэнергию для населения сегодня не покрывает себестоимость ее производства.

Атака РФ на украинские энергообъекты

22 марта в результате обстрела россиян была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области. А 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области. Таким образом, ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

В четверг, 11 апреля, в результате атаки российских войск полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях. Уничтожено 100% генерации.

8 мая РФ нанесла очередной массированный воздушный удар по территории Украины с применением ударных дронов типа "шахед" и ракет. Взрывы раздавались в Харькове, Полтавщине, Запорожье, Ивано-Франковске, Львовщине, Винницкой и Киевской области и столице.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, РФ атаковала объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.

В ДТЭК сообщили, что под российские удары попали три украинских теплоэлектростанции (ТЭС). Оборудование станций было повреждено.