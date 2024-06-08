Забудьте обращение "Ігоре" и отчество "Ігорович": как правильно по новому украинскому правописанию

В Украине почти полмиллиона Игорей, — и обращаться к ним теперь нужно иначе

В мае 2024 года закончился переходный период на новые правила правописания в Украине, — теперь все его нормы, даже самые спорные, стали обязательными. В частности, изменились правила склонения такого распространенного в Украине имени как Игорь.

Что нового для Игорей придумали в новом правописании, "Телеграф" расскажет в деталях ниже.

Имя "Игорь" весьма распространено в Украине, по данным сервиса "Рідні" его носит более 470 тысяч человек . Однако многих ставит в тупик вопрос о том, как правильно писать отчество от него, — Ігорович, Ігоревич, Ігорьович?

Раньше правила украинского правописания говорили, что звательный падеж от имени Ігор, — Ігоре, а отчество, — Ігорович.

В 2024 году вступило в силу новое правописание, которое говорит, что теперь к Игорю правильно обращаться "Ігорю", а отчество стоит писать как "Ігорьович".

"До м’якої групи належать іменники чоловічого роду з кінцевим м’яким приголосним основи: боє́ць, ве́летень, Василь…, а також і деякі чоловічі особові імена: І́гор — І́горя, Ла́зар — Ла́заря. Хоч слово Ігор, на відміну від Василь, у сучасному вигляді вже не має кінцевого ь, парадигма їх відмінювання лишається незмінною: Василя, Василю, Василеві, Василем, Ігоря, Ігорю, Ігореві, Ігорем. Саме за цією логікою за новим правописом маємо писати Васильович, Ігорьович, Лазарьович", — объясняют в сети.

Напомним, ранее "Телеграф" также объяснял, в каких случаях обращение "Ви" в украинском языке можно писать с большой, а когда обязательно писать "ви" с маленькой.