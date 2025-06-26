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Не Богдан и не Светлана: как действительно звучали древние украинские имена до русификации

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинские имена, которые вышедшли из употребления Новость обновлена 26 июня 2025, 17:39
Украинские имена, которые вышедшли из употребления. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Древнеукраинские имена, которые почти исчезли

Украинский народ веками сражался за право на собственную идентичность. Многие древние украинские имена постепенно исчезли из употребления из-за систематической русификации и навязывания чужих традиций.

"Телеграф" собрал самые яркие аутентичные имена, которые были вытеснены из ежедневного употребления в течение периода российского влияния.

Какие мужские имена сейчас не используются из-за русификации

Какие мужские имена исчезли из-за русификации
Какие мужские имена исчезли из-за русификации

Ярким примером утраченного наследия является имя Божидар или Божедар что означает "дар Божий". Это аутентичное украинское имя почти исчезло, вытесненное более распространенными российскими аналогами, в частности, Богданом. Хотя оба имени имеют схожее значение, именно Божидар является древней частью украинской культурной традиции.

Вогнеслав — имя, которое переводиться как "славящий огонь" — связано с дохристианскими верованиями наших предков. Из-за христианизации и последующей русификации оно практически вышло из употребления на территории Украины, хотя сохраняется у других славянских народов.

Мужское имя Златан, что означает "золотой", также стало редким явлением в Украине. Зато получили распространение имена типа Зиновий или Захар, которые активно пропагандировались во времена российского господства.

Любомир, хотя и не исчез полностью, но стал значительно менее популярным под давлением русских имен вроде Лаврентий или Леонид. Теперь это имя постепенно возвращается к употреблению, особенно на западных территориях Украины.

Ратибор — имя, что означает "воин борьбы" — имеет глубокие исторические корни. Оно практически исчезло из-за церковного влияния и системной замены на русские варианты, такие как Роман или Ростислав.

Какие женские имена исчезли из-за русификации

Какие женские имена исчезли из-за русификации
Какие женские имена исчезли из-за русификации

Среди женских имён также наблюдалась подобная тенденция. Имя Весна, непосредственно связанное с природой, было почти полностью вытеснено именами типа Вера или Валентина.

Зореслава – "слава звезде" – не выдержало конкуренции с русскими именами, такими как Софья или Светлана. Сегодня это имя встречается очень редко, преимущественно в семьях, сознательно поддерживающих украинские традиции.

Особого внимания заслуживает имя Лада, связанное с языческой богиней любви и красоты. Это имя стало почти неупотребительным из-за замены на христианские варианты, например Ларису.

Милослава — "милая славе" — потеряла популярность из-за навязывания имен типа Мария или Наталья. Сейчас оно постепенно возвращается к употреблению, особенно среди сознательных украинских семей.

Имя Оріяна, означающее "рассветное", также практически исчезло под давлением стандартизированных русских имен. Это одно из наименее известных древних украинских имен, редко упоминаемое даже в этнографических исследованиях.

Напомним, как правильно обращаться к Наталии на украинском языке. Только не говорите "Наташа".

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#История #Имена #Українські