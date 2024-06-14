Укр

"Сходити на пси", "Хоч мак сій", "Хоч конем грай": лишь единицы расшифруют эти украинские фразеологизмы

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Собрали подборку интересных фразеологизмов на украинском языке
Собрали подборку интересных фразеологизмов на украинском языке. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторые из этих высказываний уже почти забыты, но мы спешим это исправить

Интерес к украинскому языку растет не по дням, а по часам, и весьма популярны сейчас редкие украинские высказывания и словечки.

К примеру, список редких, но интересных фразеологизмов опубликовали в популярном украинском паблике "Рух За мову".

Выбрали для вас несколько небанальных выражений, и объясняем, что каждое из них значит:

  • Спіймати облизня, — остаться ни с чем.
  • Сходити на пси, — изводить себя почем зря.
  • У свинячий голос, у собачий голос, — очень поздно, несвоевременно, как хрюканье свиней, поздно возвращающихся с выпаса, или лай собаки среди ночи.
  • Хоч греблю гати, — очень много.
  • Хоч з лиця воду пий, — так говорят об очень красивом человеке.
  • Хоч кіл на голові теши, — это выражение используется для описания очень непослушного, упрямого человека.
  • Хоч конем грай, — когда так просторно, что можно гарцевать верхом на лошади.
  • Хоч лобом бийся, — когда положение настолько безперспективно, что остается только биться головой о стену.
  • Як горох при дорозі, — так говорят о ком-то беззащитном.
  • Як за водою піти, — бесследно исчезнуть.
  • Як за гріш маку, — это выражение используют для описания ситуации, когда что-то малоценное имеется в большом количестве.
  • Як із рогу достатку, — когда что-то есть в безграничном количестве.
  • Як муха в окропі, — используется для описания человека, который неугомонно что-то делает и мельтешит, как муха в кипятке.
  • Хоч мак сій, — очень тихо.
Украинские фразеологизмы

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском языке правильно сказать "утро вечера мудренее".

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#Украинский язык #Фразеологизмы