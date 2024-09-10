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Перестаньте говорить "Добрий ранок": как правильно здороваться на украинском в разное время суток

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф") Новость обновлена 10 сентября 2024, 14:42

Есть некоторые тонкости, которые следует запомнить

В украинском языке есть множество способов поприветствовать человека. Все зависит от времени суток, ситуации, уровня общения и т.д. Однако даже в привычном всем "Доброго ранку" есть свои нюансы, о которых многие не знают.

Детально об этом рассказала Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис на своей странице в Instagram. Она объяснила, как говорить стандартные фразы при приветствии, чтобы не совершать ошибок.

Единственные три правильные формы приветствия:

  • "Доброго ранку!"
  • "Добрий день!"
  • "Добрий вечір!"

Отмечается, что многие нередко говорят "Доброго дня" или "Доброго вечора". Однако это ошибка. Эти фразы уместно использовать только в пожеланиях, например: "Зичу доброго дня" или "Бажаю доброго вечора".

Здороваясь утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". А днем и вечером нужно употреблять именительный падеж — "Добрий день" и "Добрий вечір".

Какие еще приветствия можно использовать вместо стандартного "привіт":

  • Добридень!
  • Вітаю!
  • Мої вітання!
  • Радий вас бачити!
  • Радий вітати вас!
  • Здрастуйте!

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать "лестничная площадка" на украинском языке. Есть важное правило, которое следует запомнить каждому.

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#Украина #Украинский язык #Правила