Перестаньте говорить "Добрий ранок": как правильно здороваться на украинском в разное время суток
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Есть некоторые тонкости, которые следует запомнить
В украинском языке есть множество способов поприветствовать человека. Все зависит от времени суток, ситуации, уровня общения и т.д. Однако даже в привычном всем "Доброго ранку" есть свои нюансы, о которых многие не знают.
Детально об этом рассказала Основательница Учебного центра украинского языка Лариса Чемерис на своей странице в Instagram. Она объяснила, как говорить стандартные фразы при приветствии, чтобы не совершать ошибок.
Единственные три правильные формы приветствия:
- "Доброго ранку!"
- "Добрий день!"
- "Добрий вечір!"
Отмечается, что многие нередко говорят "Доброго дня" или "Доброго вечора". Однако это ошибка. Эти фразы уместно использовать только в пожеланиях, например: "Зичу доброго дня" или "Бажаю доброго вечора".
Здороваясь утром, следует использовать родительный падеж — "Доброго ранку". А днем и вечером нужно употреблять именительный падеж — "Добрий день" и "Добрий вечір".
Какие еще приветствия можно использовать вместо стандартного "привіт":
- Добридень!
- Вітаю!
- Мої вітання!
- Радий вас бачити!
- Радий вітати вас!
- Здрастуйте!
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно сказать "лестничная площадка" на украинском языке. Есть важное правило, которое следует запомнить каждому.