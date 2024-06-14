Рус

"Сходити на пси", "Хоч мак сій", "Хоч конем грай": лише одиниці розшифрують ці українські фразеологізми

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зібрали добірку цікавих фразеологізмів українською
Зібрали добірку цікавих фразеологізмів українською. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Деякі з цих висловлювань вже майже забуті, але ми поспішаємо це виправити

Інтерес до української мови зростає не щодень, а щогодини, і дуже популярні нині рідкісні українські висловлювання та слівця.

Наприклад, список рідкісних, але цікавих фразеологізмів опублікували у популярному українському пабліку "Рух За мову".

Вибрали для вас кілька небанальних виразів, і пояснюємо, що кожен із них означає:

  • Спіймати облизня — залишитися ні з чим.
  • Сходити на пси, — зводити себе даремно.
  • У свинячий голос, у собачий голос, — дуже пізно, невчасно, як рохкання свиней, що пізно повертаються з випасу, чи гавкіт собаки серед ночі.
  • Хоч греблю гати, — дуже багато.
  • Хоч з лиця воду пий, — так говорять про дуже красиву людину.
  • Хоч кіл на голові теши, — цей вислів використовується для опису дуже неслухняної, впертої людини.
  • Хоч конем грай, — коли так просторо, що можна гарцювати верхи на коні.
  • Хоч лобом бийся, — коли становище настільки безперспективне, що залишається тільки битися головою об стіну.
  • Як горох при дорозі, — так говорять про когось беззахисного.
  • Як за водою піти, — безвісти зникнути.
  • Як за гріш маку, — цей вислів використовують для опису ситуації, коли щось малоцінне є у великій кількості.
  • Як із рогу достатку, — коли щось є в безмежній кількості.
  • Як муха в окропі, — використовується для опису людини, яка невгамовно щось робить і теліпається, як муха в окропі.
  • Хоч мак сій, — дуже тихо.
Українські фразеологізми

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою правильно сказати "утро вечера мудреннее".

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#Українська мова #Фразеологізми