Редактор призывает не искажать украинский язык

Мужские имена Александр, Алексей и Артем широко распространены по всему миру. Они остаются одними из самых популярных мужских имен уже на протяжении многих веков. В Украине эти имена также встречаются очень часто, но не все знают, как правильно сокращать их на украинском языке.

Ответ дал редактор Ольга Васильева в своем Facebook. Она отмечает, что существует много традиционных украинских форм имен, которые отличаются от российских аналогов.

Итак, "Сашко" — это более типичная украинская уменьшительная форма от имени Александр, в отличие от российского "Саша". Еще одна украинская уменьшительная форма от Александр — "Санько". Можно еще говорить "Олелько". Это старинная украинская форма имени Александр.

"Лесь" и "Лесик" — это украинские уменьшительные формы от имени Александр или Алексей.

Кроме того, имя Артем сокращается не как "Тёма". Правильно сказать "Артемко" или "Темко".

Эти варианты имен отражают богатую украинскую языковую и культурную традицию. Их часто можно услышать в повседневной жизни, обрести в литературе и исторических контекстах.

Важно отметить, что употребление этих форм имен может являться способом подчеркивания украинской идентичности и культурной самобытности, особенно в контексте современных событий.

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