Как украинском языке будет звучать отчество от имени Федор: проверьте, не делаете ли вы ошибку

Правильный вариант есть только один

В числе ошибок, которые часто совершают в украинском языке — неправильное произношение и написание отчеств. К примеру, часто неправильно образовывают отчество от имени Фёдор.

На украинском языке это имя звучит как "Федір". Это многих путает, а потому нередко можно услышать "Федірівна" или "Федірович". "Телеграф" рассказывает, как правильно пишется это отчество.

Ни один из вышеперечисленных вариантов не является верным. Необходимо писать и говорить только так: "Федоровна" и "Федорович".

Федор — мужское имя, происходящее от греческого Θεόδωρος, переводимое как "подаренный Богом", "Божий дар". Церковная форма имени – Феодор (или Теодор).

Производные в украинском: "Федірк"о, "Федорко", "Федоронько", "Федорочко", "Федь", "Федько", "Федя", "Федорик", "Федунь", "Федуньо", "Федуньцьо", "Федьо"; "Дорко".

По данным портала "Рідні", в Украине проживает почти 60 тысяч носителей этого имени. Больше всего их в западной части страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как в украинском языке будет звучать отчество от имени Денис. В нем также многие часто совершают ошибки.