Редактор закликає не спотворювати українську мову

Чоловічі імена Олександр, Олексій та Артем широко поширені у всьому світі. Вони залишається одними з найпопулярніших чоловічих імен вже протягом багатьох століть. В Україні ці імена також зустрічаються дуже часто, але не всі знають, як правильно їх скорочувати на українській мові.

Відповідь дала редактор Ольга Васильєва у своєму Facebook. Вона зазначає, що є багато традиційних українських форм імен, які відрізняються від російських аналогів.

Отже, "Сашко" — це більш типова українська зменшувальна форма від імені Олександр, на відміну від російського "Саша". Ще одна українська зменшувальна форма від Олександр — "Санько". Можна ще казати "Олелько".Це старовинна українська форма імені Олександр.

"Лесь" і "Лесик" — це українські зменшувальні форми від імені Олександр або Олексій.

Окрім того, ім'я Артем скорочується не як "Тьома". Правильно сказати "Артемко" або "Темко".

Ці варіанти імен відображають багату українську мовну та культурну традицію. Їх часто можна почути в повсякденному житті, знайти в літературі та історичних контекстах.

Важливо відзначити, що вживання цих форм імен може бути способом підкреслення української ідентичності та культурної самобутності, особливо в контексті сучасних подій.

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