Не "Анджелла", не "Снєжана" і не "Свєта": как правильно звучат эти имена на украинском

Запомните эти правила раз и навсегда

В украинском языке есть много слов, с написанием или произношением которых возникают некоторые проблемы. То же самое касается и имен, ведь в украинской речи очень много российских форм.

"Телеграф" разобрался, как правильно произносить имена Анжела, Снежана и Света на украинском. Также мы расскажем, как ласково к ним обращаться.

Анжела происходит от греческого "вестница", "посланница". Имя популярно в Украине — в стране проживают 35047 женщин с таким именем.

В украинском языке часто произносят "Анджела" или "Анжелла", однако эти два варианта имени являются неправильными. Единственный корректный вариант — "Анжела".

Имя Снежана происходит от славянского слова "снег" и символизирует чистоту, красоту и холодность. Оно может также означать "снежная", "белая", "чистая", "непорочная". По данным сервиса "Рідні" имя Снежана сейчас носят 14298 человек.

Часто в украинском языке пишут и произносят имя как "Снєжана". Однако единственный правильный вариант его употребления — с буквой "і" ("Сніжана"). Ласково девушек с этим именем можно называть "Сніжка", "Сніжанка", "Жанка".

У имени Светлана славянские корни. Оно означает "светлая", "лучезарная", "чистая" или же "чистая душой".

В Украине сейчас проживают 803 910 женщин с именем Светлана. Мы привыкли называть их "Светами". Однако с точки зрения украинской фонетики и морфемики это делать неправильно — по-украински это имя звучит как "Світланка" или "Лана".

Ранее мы рассказывали, как правильно на украинском обратиться к дочери Андрея. Также "Телеграф" писал, как правильно употреблять в украинском языке, "Володимир" или "Владімір".