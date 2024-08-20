"Миколаєвна" или "Миколаївна": как правильно образовать отчество по новому правописанию

Есть общие правила для образования отчества

В украинском языке важно уметь грамотно образовывать отчество, хотя этот процесс нередко вызывает сложности из-за разнообразия форм и нюансов. Но корректное использование отчество не только подчеркивает уважение к собеседнику, но и сохраняет богатство родного языка.

"Телеграф" напомнил, как согласно новому правописанию, правильно говорить: "Миколаєвна" или "Миколаївна". Важно знать общие правила формирования отчеств.

Как образовывать отчества в украинском языке

В нашем языке отчество формируется путем добавления суффиксов -ович (для мужчин) или -ївна/-івна (для женщин). Соответственно формирование отчество с помощью -євна, согласно украинскому правописанию, является ошибкой.

Почему правильно "Миколаївна"?

Отчество "Миколаївна" объясняется тем, что в украинском языке после имен, заканчивающихся на согласный звук "й" (Миколай), добавляется суффикс "-ївна" для обеспечения благозвучия и плавности произношения. Форма "Миколаєвна" является грамматически неправильной, поскольку образована с неправильнім добавлением суффикса.

Есть еще один важный нюанс. Если имя отца в паспорте записано не как "Миколай", а как "Микола", тогда используется отчество "Миколович" и "Миколівна".

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