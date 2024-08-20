"Миколаєвна" чи "Миколаївна": як правильно утворювати по батькові за новим правописом

Є загальні правила для утворення по батькові

В українській мові важливо вміти грамотно утворювати по батькові, хоча цей процес нерідко викликає складнощі через різноманітність форм та нюансів. Але коректне використання по батькові не лише підкреслює повагу до співрозмовника, а й зберігає багатство рідної мови.

"Телеграф" нагадав, як згідно з новим правописом, правильно говорити: "Миколаєвна" чи "Миколаївна". Важливо знати загальні правила формування по батькові.

Загальні правила утворення по батькові

У нашій мові по батькові формується шляхом додавання суфіксів -ович (для чоловіків) або -ївна/-івна (для жінок). Відповідно формування по батькові за допомогою -євна, згідно з українським правописом, є помилкою.

Чому правильно "Миколаївна"?

По батькові "Миколаївна" пояснюється тим, що в українській мові після імен, що закінчуються на приголосний звук "й" (Миколай), додається суфікс "-ївна" для забезпечення легкозвучності та плавності вимови. Форма "Миколаєвна" є граматично неправильною, оскільки утворена з неправильним додаванням суфікса.

Є ще один важливий аспект. Якщо ім’я батька у паспорті записане не як "Миколай", а як "Микола", тоді використовується по батькові "Миколович" та "Миколівна".

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