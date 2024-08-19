Многие просят прощения неправильно: как извиняться на украинском

Не следует использовать русифицированную форму

Современный украинский язык богат синонимами. Можно по-разному здороваться, прощаться, обращаться и извиняться. Однако мало кто знает, что некоторые формы неправильны грамматически. А раньше мы рассказывали, как правильно говорить о любви на украинском языке.

Мало кто знает, что выражение "вибачте мене" не стоит использовать, ведь это неправильный вариант. Об этом сообщает "Телеграф".

"Вибачте мене" чи "вибачте мені"?

Это выражение по правилам требует дающего падежа. Поэтому рядом со словом "вибачте" должно стоять "мені" (отвечает на вопрос кому? чему?), а не "мене" (отвечает на вопрос кого? чего?). Это единственный верный вариант этого словосочетания.

Также выражение "вибачте мене" образовано от русскоязычного "извините меня". Поэтому не стоит использовать русизмы в речи.

Извиниться также можно благодаря другим словосочетаниям. Однако не стоит применять форму "вибачаюсь", ведь ее используют, когда говорят о себе. Значить, так я извиняюсь перед собой.

Синонимы к "простите меня":

даруйте;

перепрошую;

пробачте;

прошу вибачення.

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