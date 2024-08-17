Сергійович чи Сергієвич: как обращаться к сыну Сергея правильно

Правила по новому правописанию по "Сергійовичів" не изменились

В современном украинском языке отчество — это важный аспект языковой культуры, и часто возникают вопросы относительно правильного написания этого элемента имени. Одним из распространенных случаев является отчество от имени Сергей. Поэтому давайте разберемся, как правильно: Сергійович или Сергієвич. А раньше мы рассказывали, как правильно по новому правописанию называть сына Игоря.

Общие правила образования отчество

Отчество в украинском языке образуется путем добавления суффиксов -ович для мужчин и -івна/-ївна для женщин в основу имени отца. Основное требование состоит в том, что форма отчества должна быть образована правильно и соответствовать нормам литературного языка.

Случаи с именем Сергей

Имя Сергей в стандартном литературном языке относится к именам с мягким окончанием. Для таких имен отчество образуется с помощью суффикса -йович для мужчин. Итак, правильная форма отчества от имени Сергей будет Сергеевич.

Почему не "Сергієвич"?

Форма Сергієвич является неправильной грамматически. Это слово выглядит как образованное от имени Сергей с неправильным добавлением суффикса. Украинский язык имеет четкие правила из возникновения по отчеству, и они требуют использования только правильной формы — Сергеевич.

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