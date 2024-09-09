Укр

Как правильно сказать на украинском "девичник": языковед рассказал о свадебных традициях

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Запомните подлинное украинское название
Запомните подлинное украинское название. Фото freepik.com

Давайте вместе способствовать популяризации украинского языка

Украинцы, которые переходят на родной язык, все больше стремятся к обогащению словарного запаса и правильному употреблению украинских слов. Однако, к сожалению, в повседневном общении широко используются русизмы и заимствованные слова.

Сложности возникают также с названием вечеринки перед свадьбой на украинском языке. Украинский педагог и популяризатор языка Александр Авраменко обращает особое внимание на важность правильного употребления терминов, связанных с традициями празднования.

Традиционное название вечеринки для невесты

В Украине вечеринка, проходящая накануне свадьбы для невесты и ее подруг, традиционно называется "дівич-вечір". Важно отметить, что это слово следует писать через дефис. Авраменко отмечает необходимость использования именно этого термина, ведь он является неотъемлемой частью украинской свадебной обрядности.

Толковый словарь объясняет "дівич-вечір" как предсвадебную обрядовую вечеринку невесты; прощание с "дівуванням"; день перед свадьбой, обычно вечер пятницы или субботы.

Правильное употребление терминов, связанных со свадебными традициями, не только сохраняет наше языковое наследие. Она помогает молодым поколениям лучше понимать и ценить украинские обычаи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как называть украинским "расческу". Правильные слова произошли от глагола "грести".

Теги:
#Украинский язык #Правила #Язык