Як правильно сказати українською "девичник": мовознавець розповів про весільні традиції

Давайте разом сприяти популяризації української мови

Українця, які переходять на рідну мову, все більше прагнуть до збагачення словникового запасу та правильного вживання українських слів. Однак, на жаль, у повсякденному спілкуванні ще широко використовуються русизми та запозичені слова.

Складнощі виникають також із назвою вечірки перед весіллям українською мовою. Український педагог і популяризатор мови Олександр Авраменко звертає особливу увагу на важливість правильного вживання термінів, пов'язаних із традиціями святкування.

Традиційна назва вечірки для нареченої

В Україні вечірка, що відбувається напередодні весілля для нареченої та її подруг, традиційно називається "дівич-вечір". Важливо зазначити, що це слово слід писати через дефіс. Авраменко наголошує на необхідності використання саме цього терміна, адже він є невіддільною частиною української весільної обрядовості.

Тлумачний словник пояснює дівич-вечір як передвесільну обрядову вечірку нареченої; прощання з дівуванням; день перед весіллям, зазвичай вечір п'ятниці або суботи.

Правильне вживання термінів, пов'язаних з весільними традиціями, не лише зберігає нашу мовну спадщину. Воно допомагає молодим поколінням краще розуміти та цінувати українські звичаї.

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