Как правильно выражать "заботу" на украинском языке: не путайте эти синонимы

В украинском языке есть несколько слов для обозначения этого понятия

Под влиянием русского языка многие из нас могут испытывать трудности с правильным использованием украинских слов. Однако в общении мы часто сталкиваемся с необходимостью выразить свою обеспокоенность чем-либо или волнение о ком-то.

На русском это звучало бы как "забота". Но как элегантно и корректно передать эти важные чувства на украинском?

Основные соответствия

Турбота — это беспокойные мысли, рассуждения об обеспечении, осуществлении чего-либо, об удовлетворении каких-либо потребностей. Употребляется в значении "беспокойство о чем-либо". Это слово подходит, когда речь идет о волнении или хлопотах касательно определенного дела или ситуации. Пример: "Турбота про майбутнє спонукала його до дій".

Піклування — это проявление внимания, забота о потребностях кого-либо. Употребляется в контексте "внимание к потребностям, нуждам кого-либо". Это слово лучше использовать, когда речь идет об уходе или опеке над кем-то. Пример: "Піклування про літніх батьків — наш обов'язок".

Полезные выражения и их украинские соответствия

"Без хлопот" — без турбот, без клопоту.

"Поглощенный заботами" — заклопотаний.

"Окруженный заботой" — оточений піклуванням.

"Отеческая забота" — батьківське піклування.

"Проявят заботу о ком-то" — піклуватися про кого/що.

Как правильно употреблять

Используйте слово "турбота", когда речь идет об общем беспокойстве или заботе:

"Ця справа завдає багато турбот";

"Турбота про екологію стає все актуальнішою".

Употребляй "Піклування про дітей — головний пріоритет батьків";

"Держава має забезпечувати належне піклування про ветеранів".

Правильное использование слов "турбота" и "піклування" обогащает нашу речь и помогает более точно выражать мысли. Помните, что "турбота" больше касается волнения и хлопот, а "піклування" — ухода и внимания к потребностям других.

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