Как правильно выражать "заботу" на украинском языке: не путайте эти синонимы
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В украинском языке есть несколько слов для обозначения этого понятия
Под влиянием русского языка многие из нас могут испытывать трудности с правильным использованием украинских слов. Однако в общении мы часто сталкиваемся с необходимостью выразить свою обеспокоенность чем-либо или волнение о ком-то.
На русском это звучало бы как "забота". Но как элегантно и корректно передать эти важные чувства на украинском?
Основные соответствия
Турбота — это беспокойные мысли, рассуждения об обеспечении, осуществлении чего-либо, об удовлетворении каких-либо потребностей. Употребляется в значении "беспокойство о чем-либо". Это слово подходит, когда речь идет о волнении или хлопотах касательно определенного дела или ситуации. Пример: "Турбота про майбутнє спонукала його до дій".
Піклування — это проявление внимания, забота о потребностях кого-либо. Употребляется в контексте "внимание к потребностям, нуждам кого-либо". Это слово лучше использовать, когда речь идет об уходе или опеке над кем-то. Пример: "Піклування про літніх батьків — наш обов'язок".
Полезные выражения и их украинские соответствия
- "Без хлопот" — без турбот, без клопоту.
- "Поглощенный заботами" — заклопотаний.
- "Окруженный заботой" — оточений піклуванням.
- "Отеческая забота" — батьківське піклування.
- "Проявят заботу о ком-то" — піклуватися про кого/що.
Как правильно употреблять
Используйте слово "турбота", когда речь идет об общем беспокойстве или заботе:
- "Ця справа завдає багато турбот";
- "Турбота про екологію стає все актуальнішою".
- Употребляй "Піклування про дітей — головний пріоритет батьків";
- "Держава має забезпечувати належне піклування про ветеранів".
Правильное использование слов "турбота" и "піклування" обогащает нашу речь и помогает более точно выражать мысли. Помните, что "турбота" больше касается волнения и хлопот, а "піклування" — ухода и внимания к потребностям других.
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