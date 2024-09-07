"Онук", "внук", "унук"? Как правильно называть их на украинском
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Многие украинцы путают русские слова с украинскими
Несколько веков влияния русского языка на украинский изрядно сказались. Ко дню внуков рассказываем, как на украинском правильно говорить: "внук", "онук" или "унук".
Разбирались в вопросе вместе с языковедами. Ведь сейчас многие украинцы путают русские слова с украинскими и превращают соловьиную в суржик, однако не в этом случае.
Так, украинское "внук" происходит от праславянского слова vъnukъ. Как это свойственно украинскому языку, происходит чередование префиксов у-в-о для благозвучия, где у-о обычно употребляем в начале предложения и после согласного, а в — после гласного звука.
Итак, варианты: внук/внучка, онук/онучка, унук/унучка абсолютно правильны. Просто онук/онучка, унук/унучка образовались фонетически из вышеупомянутого праславянского слова.
Имеем и уменьшенно-ласкательныю формы, которые звучат как "внучок", "онучок", "унучок". В то же время на внучку можно сказать "онучечка", "внучечка" чи "унучечка".
Если же внуков несколько, то можно сказать "внучата" или "онучата".
Примеры употребления:
- До бабусі на літо приїхали внуки.
- Унуки мої, ходіть їсти, я вам пиріжків напекла.
- Онук діда Степана був старанною дитиною.
- Оце тобі, татку, за твою науку: сядь собі у запічку, колиши унуку.
- А Таміла, онука Ганни Денисівни Кошової, їде.. із Білоцерківського сільськогосподарського технікуму до бабусі в гості.
- Німець скаже: "Ви моголи". "Моголи! моголи!" Золотого Тамерлана. Онучата голі. ("І мертвим, і живим, і ненарожденним…" Тарас Шевченко)
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в украинском языке уместно употреблять "точку", а где "крапку". Украинский язык богат нюансами, которые порой озадачивают даже опытных говорящих.