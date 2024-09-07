"Онук", "внук", "унук"? Как правильно называть их на украинском

Многие украинцы путают русские слова с украинскими

Несколько веков влияния русского языка на украинский изрядно сказались. Ко дню внуков рассказываем, как на украинском правильно говорить: "внук", "онук" или "унук".

Разбирались в вопросе вместе с языковедами. Ведь сейчас многие украинцы путают русские слова с украинскими и превращают соловьиную в суржик, однако не в этом случае.

Так, украинское "внук" происходит от праславянского слова vъnukъ. Как это свойственно украинскому языку, происходит чередование префиксов у-в-о для благозвучия, где у-о обычно употребляем в начале предложения и после согласного, а в — после гласного звука.

Итак, варианты: внук/внучка, онук/онучка, унук/унучка абсолютно правильны. Просто онук/онучка, унук/унучка образовались фонетически из вышеупомянутого праславянского слова.

Имеем и уменьшенно-ласкательныю формы, которые звучат как "внучок", "онучок", "унучок". В то же время на внучку можно сказать "онучечка", "внучечка" чи "унучечка".

Если же внуков несколько, то можно сказать "внучата" или "онучата".

Примеры употребления:

До бабусі на літо приїхали внуки.

Унуки мої, ходіть їсти, я вам пиріжків напекла.

Онук діда Степана був старанною дитиною.

Оце тобі, татку, за твою науку: сядь собі у запічку, колиши унуку.

А Таміла, онука Ганни Денисівни Кошової, їде.. із Білоцерківського сільськогосподарського технікуму до бабусі в гості.

Німець скаже: "Ви моголи". "Моголи! моголи!" Золотого Тамерлана. Онучата голі. ("І мертвим, і живим, і ненарожденним…" Тарас Шевченко)

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в украинском языке уместно употреблять "точку", а где "крапку". Украинский язык богат нюансами, которые порой озадачивают даже опытных говорящих.