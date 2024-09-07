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Как сказать "никогда" на украинском, чтобы больше не спрашивали: запишите эти фразеологизмы

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Фразеологизмы о невозможности
Фразеологизмы о невозможности. Фото Freepik

Очень колоритные устоявшиеся выражения

В богатстве украинского языка особое место занимают фразеологизмы — устоявшееся выражения, передающие изречение образно и метко. Фразеологизмы способны передавать понятия точнее, ярче и отчетливее, чем отдельные слова.

Есть интересная группа фразеологизмов, которые означают "никогда". Они не просто объясняют "невозможность" чего-либо, а добавляют к этому значению яркие образы, часто комические или абсурдные, подчеркивающие невозможность определенного события.

Это явление исследовали в Институте языкознания имени Потебни НАН Украины. Там отмечают, что украинские фразеологизмы, означающие "никогда", можно условно разделить на несколько тематических групп:

Религиозные и календарные:

  • "до третього пришестя",
  • "на рахманський Великдень",
  • "на турецький Великдень",
  • "після китайської Паски".

Природные явления и животные :

  • "як бабак свисне",
  • "як горобці вперед хвостами полетять",
  • "як камінь з води вийде",
  • "як рак на дуба вилізе та свисне",
  • "як бабак свисне",
  • "як бик отелиться".

Невозможные человеческие действия :

  • "як своє праве вухо побачиш",
  • "як свою потилицю побачиш",
  • "як я турком стану".

Абсурдные ситуации :

  • "як виросте гарбуз на вербі",
  • "як півень жарений клюне",
  • "як у курки зуби виростуть",
  • "як на долоні волосся виросте".

Все эти фразеологизмы создают большое синонимическое гнездо, демонстрируя богатство украинского языка. Вот еще несколько интересных примеров:

  • "на кінського Юрія",
  • "на Миколи та й ніколи",
  • "після дощику в четвер",
  • "у вівторок годів через сорок",
  • "як чуприна на лисині виросте",
  • як дві неділі разом зійдуться.

Эти изречения ярко отражают украинский национальный колорит. Они апеллируют к знакомым украинцам реалиям: сельской жизни, природе, народным верованиям.

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