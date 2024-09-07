Как сказать "никогда" на украинском, чтобы больше не спрашивали: запишите эти фразеологизмы
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Очень колоритные устоявшиеся выражения
В богатстве украинского языка особое место занимают фразеологизмы — устоявшееся выражения, передающие изречение образно и метко. Фразеологизмы способны передавать понятия точнее, ярче и отчетливее, чем отдельные слова.
Есть интересная группа фразеологизмов, которые означают "никогда". Они не просто объясняют "невозможность" чего-либо, а добавляют к этому значению яркие образы, часто комические или абсурдные, подчеркивающие невозможность определенного события.
Это явление исследовали в Институте языкознания имени Потебни НАН Украины. Там отмечают, что украинские фразеологизмы, означающие "никогда", можно условно разделить на несколько тематических групп:
Религиозные и календарные:
- "до третього пришестя",
- "на рахманський Великдень",
- "на турецький Великдень",
- "після китайської Паски".
Природные явления и животные :
- "як бабак свисне",
- "як горобці вперед хвостами полетять",
- "як камінь з води вийде",
- "як рак на дуба вилізе та свисне",
- "як бабак свисне",
- "як бик отелиться".
Невозможные человеческие действия :
- "як своє праве вухо побачиш",
- "як свою потилицю побачиш",
- "як я турком стану".
Абсурдные ситуации :
- "як виросте гарбуз на вербі",
- "як півень жарений клюне",
- "як у курки зуби виростуть",
- "як на долоні волосся виросте".
Все эти фразеологизмы создают большое синонимическое гнездо, демонстрируя богатство украинского языка. Вот еще несколько интересных примеров:
- "на кінського Юрія",
- "на Миколи та й ніколи",
- "після дощику в четвер",
- "у вівторок годів через сорок",
- "як чуприна на лисині виросте",
- як дві неділі разом зійдуться.
Эти изречения ярко отражают украинский национальный колорит. Они апеллируют к знакомым украинцам реалиям: сельской жизни, природе, народным верованиям.
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