Как сказать "никогда" на украинском, чтобы больше не спрашивали: запишите эти фразеологизмы

Очень колоритные устоявшиеся выражения

В богатстве украинского языка особое место занимают фразеологизмы — устоявшееся выражения, передающие изречение образно и метко. Фразеологизмы способны передавать понятия точнее, ярче и отчетливее, чем отдельные слова.

Есть интересная группа фразеологизмов, которые означают "никогда". Они не просто объясняют "невозможность" чего-либо, а добавляют к этому значению яркие образы, часто комические или абсурдные, подчеркивающие невозможность определенного события.

Это явление исследовали в Институте языкознания имени Потебни НАН Украины. Там отмечают, что украинские фразеологизмы, означающие "никогда", можно условно разделить на несколько тематических групп:

Религиозные и календарные:

"до третього пришестя",

"на рахманський Великдень",

"на турецький Великдень",

"після китайської Паски".

Природные явления и животные :

"як бабак свисне",

"як горобці вперед хвостами полетять",

"як камінь з води вийде",

"як рак на дуба вилізе та свисне",

"як бабак свисне",

"як бик отелиться".

Невозможные человеческие действия :

"як своє праве вухо побачиш",

"як свою потилицю побачиш",

"як я турком стану".

Абсурдные ситуации :

"як виросте гарбуз на вербі",

"як півень жарений клюне",

"як у курки зуби виростуть",

"як на долоні волосся виросте".

Все эти фразеологизмы создают большое синонимическое гнездо, демонстрируя богатство украинского языка. Вот еще несколько интересных примеров:

"на кінського Юрія",

"на Миколи та й ніколи",

"після дощику в четвер",

"у вівторок годів через сорок",

"як чуприна на лисині виросте",

як дві неділі разом зійдуться.

Эти изречения ярко отражают украинский национальный колорит. Они апеллируют к знакомым украинцам реалиям: сельской жизни, природе, народным верованиям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно сказать "наказание" на украинском языке. Есть очень интересные синонимы