Избегайте слова "вибачаюсь": как правильно извиняться на украинском языке

Постарайтесь избавляться от русских калек в своей речи

Важно обогащать свой лексикон и учиться правильно извиняться за свои ошибки, ведь язык — это не только средство общения, но и отражение культуры и самосознания. Но, многие до сих пор используют некорректные выражения и слова, прибегая к русским калькам в украинском языке, что искажает чистоту речи.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко подсказал, как правильно в украинском языке извиняться. На самом деле, есть множество слов, которые вам в этом помогут, но "вибачаюсь" лучше не употреблять

Как правильно извиняться на украинском языке

Умение правильно и грамотно извиняться — это важный навык, который показывает уважение к собеседнику и готовность признавать свои ошибки. По словам языковеда, украинцы могут использовать в своем лексиконе такие слова, как "вибачте", "пробачте", "прошу вибачення", "даруйте", а также "перепрошую". Все они являются синонимами и уместны в большинстве ситуаций, хотя есть и свои нюансы.

Например, слово "вибачте" больше подходит для извинений за какую-то мелкую провинность или причиненное неудобство. А вот слово "пробачте" будет более уместным, чтобы извиниться за причиненную значительную досаду или ошибку.

Что касается слова "вибачаюсь", то его лучше избегать. Авраменко отметил, что оно означает, что вы "вибачаєте себе", а нужно попросить прощение у собеседника.

"Телеграф" также рассказывал, как правильно называть кухонные принадлежности на украинском языке. Часто мы перекручиваем названия предметов ежедневного обихода.

Также мы писали ранее, чем в украинском языке заменить словосочетание "кружка кофе". Дело в том, что так говорить неправильно, ведь слова "кружка" нет в украинском.