Знают далеко не все: каким словом в украинском можно заменить "будь ласка"

Оксана Гордийчук рассказала, как правильно поддерживать в общении вежливый тон

Украинский язык славится своим богатством и разнообразием, предлагая множество вариантов для выражения вежливости. Вместо привычного "будь ласка" можно использовать и другое слово. Правда не все об этом знают.

О том, как сделать свою речь более "живой" рассказала преподаватель украинского языка и методистка Оксана Гордийчук. Об этом говорится в материале NV.

Что сказать в ответ вместо слова "будь ласка"

Необходимо обогащать свой язык и поддерживать вежливый тон в общении. Чтобы правильно ответить на "спасибо" в украинском необязательно использовать всегда привычное "будь ласка". Его можно заменить словом "ПрОшу" (ударение на первый слог). Это не будет ошибкой.

Однако Оксана Гордийчук подчеркнула, что на слово "спасибо" не стоит говорить "нема за що", как привыкли это делать многие украинцы. Дело в том, что такой ответ обесценивает саму благодарность, сводя к минимуму значимость вашего жеста или помощи. И такое высказывание считается малоуважающим.

Более того, слово "ПрОшу" можно использовать, как призыв к действию. Например, "ПрОшу", проходьте до зали".

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