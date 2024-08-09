Без "терки" и "толкушки": как правильно называть кухонные принадлежности на украинском

Распространенные "кухонные" кальки

Украинский язык богат кухонной лексикой, которая часто заимствована из других языков. Некоторые из этих названий, как ни странно, прочно укоренились в нашем языке, став кальками или дословными переводами с русского.

Актриса дубляжа, телеведущая и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая обратила внимание на то, как часто мы неправильно называем предметы ежедневного обихода. А она также приводит правильный перевод нескольких кухонных терминов на украинский.

Друшляк

Немецкое слово "Durschlag" означает "процеживать". В украинский язык оно попало через польский и звучит как "друшляк". Друшляк — это посуда с дырочками, которую используют для процеживания жидкостей.

Шатківниця

Еще один кухонный прибор – шатківниця, а не "шинковка". Она служит для нарезки капусты, моркови и других овощей соломкой. Правильно будет сказать: "Я нашаткувала капусту".

Тертка

Тертка или тертушка – это устройство для натирания продуктов на мелкие частицы. К примеру: "Я натерла сыр на тертке". А "терка" – это ужасная калька с русского.

Товкачка

Товкачка — это предмет, которым толкут картофель, мясо и другие продукты. Часто его называют "толкушкой", но правильный вариант – товкачка. Этим словом еще называют маленьких, непослушных или очень вертлявых детей – товкачики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть украинским "мучное" и "жаркое". Эти слова часто путают с русскими.