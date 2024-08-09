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Без "терки" и "толкушки": как правильно называть кухонные принадлежности на украинском

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Кухонные принадлежности
Кухонные принадлежности. Фото фото из открытых источников

Распространенные "кухонные" кальки

Украинский язык богат кухонной лексикой, которая часто заимствована из других языков. Некоторые из этих названий, как ни странно, прочно укоренились в нашем языке, став кальками или дословными переводами с русского.

Актриса дубляжа, телеведущая и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая обратила внимание на то, как часто мы неправильно называем предметы ежедневного обихода. А она также приводит правильный перевод нескольких кухонных терминов на украинский.

Друшляк

Немецкое слово "Durschlag" означает "процеживать". В украинский язык оно попало через польский и звучит как "друшляк". Друшляк — это посуда с дырочками, которую используют для процеживания жидкостей.

Шатківниця

Еще один кухонный прибор – шатківниця, а не "шинковка". Она служит для нарезки капусты, моркови и других овощей соломкой. Правильно будет сказать: "Я нашаткувала капусту".

Тертка

Тертка или тертушка – это устройство для натирания продуктов на мелкие частицы. К примеру: "Я натерла сыр на тертке". А "терка" – это ужасная калька с русского.

Товкачка

Товкачка — это предмет, которым толкут картофель, мясо и другие продукты. Часто его называют "толкушкой", но правильный вариант – товкачка. Этим словом еще называют маленьких, непослушных или очень вертлявых детей – товкачики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть украинским "мучное" и "жаркое". Эти слова часто путают с русскими.

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